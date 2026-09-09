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Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 25 nghĩa trang

Hoàng Lan
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(Baothanhhoa.vn) - Tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Đây là hoạt động nhằm phục vụ công tác giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 25 nghĩa trang

Tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Đây là hoạt động nhằm phục vụ công tác giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 25 nghĩa trang

Tổ công tác thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nga Sơn.

Theo thống kê, tại 25 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh có tổng số 2.922 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Thời gian qua, các đơn vị chức năng đã lấy mẫu đối với 2.602 phần mộ. Có 320 phần mộ chưa lấy được mẫu, chủ yếu do điều kiện thực tế của hài cốt, phần mộ và các yếu tố khách quan khác.

Sau quá trình thu thập, tỉnh Thanh Hóa dự kiến bàn giao 2.621 mẫu phục vụ công tác giám định, bao gồm cả 19 mẫu hài cốt được quy tập tại nước bạn Lào trong mùa khô 2025-2026.

Việc bàn giao mẫu được thực hiện theo quy trình, bảo đảm các yêu cầu về quản lý, bảo quản và phục vụ giám định ADN.

Đến nay, 471 mẫu đã được bàn giao thành công cho đơn vị có chức năng tiếp nhận, giám định. Số mẫu còn lại đang tiếp tục được hoàn thiện các thủ tục để bàn giao theo kế hoạch.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 25 nghĩa trang

Việc hoàn thành lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Kết quả giám định ADN được kỳ vọng sẽ giúp làm rõ danh tính nhiều liệt sĩ, đưa các anh trở về với gia đình, quê hương.

Hoàng Lan

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Từ khóa:

#Giám định ADN #Hài cốt #Lấy mẫu #nghĩa trang liệt sĩ

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