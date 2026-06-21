Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Hỗ trợ nữ sinh cùng lúc chống chọi với 2 căn bệnh ung thư

Lâm Bằng (CTV)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Em Bùi Hương Trà sinh năm 2007, quê ở xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa, là sinh viên Khoa Luật, Trường Đại học Vinh, hiện đang chiến đấu với 2 căn bệnh ung thư cùng lúc.

Hỗ trợ nữ sinh cùng lúc chống chọi với 2 căn bệnh ung thư

Em Bùi Hương Trà sinh năm 2007, quê ở xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa, là sinh viên Khoa Luật, Trường Đại học Vinh, hiện đang chiến đấu với 2 căn bệnh ung thư cùng lúc.

Hỗ trợ nữ sinh cùng lúc chống chọi với 2 căn bệnh ung thư

Em Bùi Hương Trà cùng bà nội, bà ngoại.

Với mong muốn hỗ trợ, giúp đỡ em và gia đình có thêm nguồn lực để vượt qua khó khăn và nỗi đau bệnh tật, Quỹ Khuyến học - Khuyến tài Bùi tộc Thanh Hóa đã kêu gọi con em họ Bùi và các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ.

Sau một thời gian phát động, Ban Khuyến học - Khuyến tài Bùi tộc Thanh Hóa đã quyên góp được tổng số tiền 42,75 triệu đồng.

Hỗ trợ nữ sinh cùng lúc chống chọi với 2 căn bệnh ung thư

Ban Khuyến học - Khuyến tài Bùi tộc Thanh Hóa trao tiền ủng hộ gia đình em Bùi Hương Trà.

Sáng 21/6, Ban Khuyến học - Khuyến tài Bùi tộc Thanh Hóa đã tổ chức trao số tiền trên cho gia đình em Bùi Hương Trà tại nhà riêng.

Buổi trao tặng diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và sự gắn kết của cộng đồng họ Bùi đối với những hoàn cảnh khó khăn. Những lời thăm hỏi, động viên chân thành đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho em Bùi Hương Trà và gia đình trong hành trình vượt qua bệnh tật.

Tại buổi trao tặng, ngoài số tiền kêu gọi ủng hộ trước đó, đại diện chính quyền địa phương đã trao tặng em Bùi Hương Trà phần quà bằng tiền mặt; ông Bùi Khắc Lượng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bùi tộc Thanh Hóa trao tặng số tiền 3 triệu đồng động viên em và gia đình tiếp tục vượt qua khó khăn.

Lâm Bằng (CTV)

Từ khóa:

#Hương Trà #Thanh hóa #Bệnh ung thư #xã Ngọc Trạo #Khuyến học khuyến tài #Chính quyền địa phương #Gia đình #Đại học vinh #Nữ sinh #Hỗ trợ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (Bài cuối): Để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu năng, hiệu lực hơn

Một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (Bài cuối): Để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu năng, hiệu lực hơn

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Yêu cầu tăng trưởng cao, gắn với khối lượng công việc ngày càng lớn đang đặt ra áp lực chưa từng có đối với chính quyền cấp xã. Một chiến lược đồng bộ từ thể chế, nguồn lực, tổ chức bộ máy đến chuyển đổi số sẽ là “chìa khóa” để chính quyền cơ sở vận...
Cải thiện đời sống cho phụ nữ vùng biên

Cải thiện đời sống cho phụ nữ vùng biên

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, những năm qua, Hội LHPN xã Mường Chanh và Hội LHPN xã Quang Chiểu đã phối hợp với Đồn Biên phòng Quang Chiểu triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ nâng cao chất lượng cuộc sống....
Xây dựng thị trường minh bạch từ việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Xây dựng thị trường minh bạch từ việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh thị trường ngày càng sôi động, đặc biệt với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đang trở thành “lá chắn” quan trọng để bảo vệ...
Dựng hình tương lai (Bài 1): Quy hoạch cũ - bài toán mới

Dựng hình tương lai (Bài 1): Quy hoạch cũ - bài toán mới

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Trên tuyến cao tốc Bắc - Nam nhìn về phía Đông, những “cánh tay” cần cẩu vẫn vươn lên trên các công trường xây dựng tại Khu Kinh tế (KKT) Nghi Sơn. Ở các đô thị, những khu dân cư mới tiếp tục hình thành; một dải miền Tây xứ Thanh cũng đang đổi thay...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh