Hỗ trợ nữ sinh cùng lúc chống chọi với 2 căn bệnh ung thư

Em Bùi Hương Trà sinh năm 2007, quê ở xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa, là sinh viên Khoa Luật, Trường Đại học Vinh, hiện đang chiến đấu với 2 căn bệnh ung thư cùng lúc.

Em Bùi Hương Trà cùng bà nội, bà ngoại.

Với mong muốn hỗ trợ, giúp đỡ em và gia đình có thêm nguồn lực để vượt qua khó khăn và nỗi đau bệnh tật, Quỹ Khuyến học - Khuyến tài Bùi tộc Thanh Hóa đã kêu gọi con em họ Bùi và các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ.

Sau một thời gian phát động, Ban Khuyến học - Khuyến tài Bùi tộc Thanh Hóa đã quyên góp được tổng số tiền 42,75 triệu đồng.

Ban Khuyến học - Khuyến tài Bùi tộc Thanh Hóa trao tiền ủng hộ gia đình em Bùi Hương Trà.

Sáng 21/6, Ban Khuyến học - Khuyến tài Bùi tộc Thanh Hóa đã tổ chức trao số tiền trên cho gia đình em Bùi Hương Trà tại nhà riêng.

Buổi trao tặng diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và sự gắn kết của cộng đồng họ Bùi đối với những hoàn cảnh khó khăn. Những lời thăm hỏi, động viên chân thành đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho em Bùi Hương Trà và gia đình trong hành trình vượt qua bệnh tật.

Tại buổi trao tặng, ngoài số tiền kêu gọi ủng hộ trước đó, đại diện chính quyền địa phương đã trao tặng em Bùi Hương Trà phần quà bằng tiền mặt; ông Bùi Khắc Lượng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bùi tộc Thanh Hóa trao tặng số tiền 3 triệu đồng động viên em và gia đình tiếp tục vượt qua khó khăn.

Lâm Bằng (CTV)