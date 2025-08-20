Hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

Được thành lập từ năm 2018, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Thanh Hóa là kênh hỗ trợ tích cực cho các HTX, tổ hợp tác và thành viên HTX tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Thông qua nguồn hỗ trợ đó, hàng trăm HTX, thành viên HTX đã đầu tư sản xuất có hiệu quả, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, HTX tiểu thủ công nghiệp Tân Phúc, xã Trung Chính đã đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Thời gian đầu mới thành lập, HTX tiểu thủ công nghiệp Tân Phúc, xã Trung Chính gặp không ít khó khăn về tài chính cũng như kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, song được sự giúp đỡ của Liên minh HTX tỉnh trong việc tư vấn, hỗ trợ nguồn vốn, đến nay HTX đã ổn định sản xuất, đưa ra thị trường nhiều sản phẩm chất lượng. Doanh thu năm 2024 của HTX đạt khoảng 26 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 1.000 lao động, ước tính doanh thu năm 2025 của HTX đạt khoảng 30 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Hường, giám đốc HTX, cho biết: "Trong quá trình sản xuất, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Thanh Hóa đã hỗ trợ HTX tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, thủ tục nhanh gọn. Đây chính là động lực để HTX mở rộng sản xuất, kinh doanh. Trong thời gian tới, HTX mong muốn tiếp tục được tạo điều kiện vay nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX để mở rộng sản xuất, kinh doanh”.

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 và được thay thế bằng Quyết định số 58/2024/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về điều lệ và tổ chức hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thanh Hóa. Hiện các dự án đang vay cao nhất là 1 tỷ đồng, thấp nhất là 200 triệu đồng, với lãi suất vay ngắn hạn 4,8%, từ 2 năm đến 7 năm là 5,28%. Thông qua việc được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, các HTX, thành viên HTX trên địa bàn tỉnh có điều kiện để mở rộng đầu tư, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất. Ông Nguyễn Văn Nam, Giám đốc HTX Thủy sản Quảng Trung (xã Quảng Chính), cho biết: "Được Liên minh HTX tỉnh giới thiệu về Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, một số thành viên của HTX có đủ điều kiện đã đăng ký vay vốn. Sau khi thẩm định, các thành viên đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi. Qua đó, các hộ có kinh phí cải tạo đồng bãi, đầu tư nguồn giống chất lượng để sản xuất. Nhờ đó, hiệu quả kinh tế được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao doanh thu của HTX và phát triển kinh tế - xã hội địa phương".

Cùng với HTX nêu trên, nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh của các HTX, thành viên HTX, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh khá lớn; công tác thẩm định hồ sơ, phê duyệt và giải ngân vốn được cán bộ quỹ hỗ trợ, phát triển thực hiện nhanh, gọn, đúng quy trình. Do đó, trong 7 tháng năm 2025, quỹ đã thẩm định, phê duyệt và cho vay 36 dự án với số tiền 13,74 tỷ đồng. Nâng lũy kế từ khi thành lập đến nay, Quỹ đã tư vấn, hỗ trợ cho 250 dự án, phương án vay vốn với tổng số tiền cho vay lũy kế đến tháng 8/2025 đạt hơn 84,5 tỷ đồng. Theo khảo sát của Liên minh HTX tỉnh, nguồn vốn vay ưu đãi được các HTX sử dụng có hiệu quả góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nhiều HTX đã đầu tư phương tiện vận chuyển, nhà xưởng sản xuất mạ khay, kho dự trữ nông sản, máy sấy, xây dựng trạm biến áp, nâng cấp đường điện, xây dựng nhà tời, xe kéo... tạo thêm việc làm cho thành viên và người lao động.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thanh Hoá, cho biết: “Để góp phần nâng cao hiệu quả của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, chúng tôi tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, điều hành. Đặc biệt là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại quỹ, chú trọng về khâu thẩm định, tư vấn việc lập phương án sản xuất, kinh doanh của các HTX. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn của các HTX, thành viên HTX”.

Hiện nay, nhu cầu vay vốn của các HTX khá lớn, trong khi nguồn vốn của Quỹ chỉ đáp ứng được một phần nhỏ. Do vậy, bên cạnh nguồn vốn từ Quỹ, Liên minh HTX Thanh Hóa đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thuộc Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ các HTX có đủ tiềm lực, khả năng vay vốn tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi. Đồng thời, tăng hạn mức cho vay tối đa từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Thanh Hóa lên tới 15% tổng số vốn điều lệ của Quỹ đối với mỗi thành viên HTX vay vốn và 20% vốn điều lệ đối của Quỹ đối với mỗi HTX vay vốn nhằm đẩy mạnh đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển.

Bài và ảnh: Lê Hòa