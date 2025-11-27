Hậu Lộc lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè

Thời gian qua, trên địa bàn xã Hậu Lộc xuất hiện nhiều chợ cóc, chợ tạm gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT). Sau khi nhận được phản ánh của Nhân dân, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp xóa bỏ chợ tự phát, thiết lập lại trật tự trong sử dụng lòng đường, vỉa hè, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị, văn minh thương mại, an toàn cho người dân trong sinh hoạt và tham gia giao thông.

Lãnh đạo và Công an xã Hậu Lộc tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh.

Trước đây, tình trạng một bộ phận người dân lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè tại khu vực chợ Lộc Tân để bày bán nông sản, hàng hóa, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Mặc dù lực lượng chức năng địa phương đã nhiều lần tổ chức ra quân xử lý nhưng vi phạm vẫn tái diễn. Để chấm dứt tình trạng trên, xã Hậu Lộc đã triển khai cao điểm giải tỏa các tụ điểm chợ tự phát, vi phạm hành lang giao thông trên địa bàn. Đồng thời ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nhằm đảm bảo trật tự ATGT, mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Để tạo sự đồng thuận của người dân, xã đã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở những hộ vi phạm chủ động tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, biển quảng cáo vi phạm trả lại vỉa hè, khôi phục trật tự, mỹ quan đô thị. Cùng với đó, tổ chức cho các hộ dân sinh sống, kinh doanh dọc các trục đường trên địa bàn xã ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi để hàng hóa. Lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân thường xuyên buôn bán hàng hóa lưu động di chuyển vào kinh doanh tại chợ Chiều theo quy hoạch.

Chủ tịch UBND xã Hậu Lộc Trịnh Cao Sơn, cho biết: "Đây là đợt triển khai đồng bộ nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, bày bán hàng hóa, đổ vật liệu xây dựng, dựng mái che, mái vẩy... xe ô tô dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Từ đó, thiết lập lại trật tự, kỷ cương trong sử dụng lòng đường, vỉa hè, các tuyến đường trung tâm xã và khu vực trước cổng các trường học. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân và các hộ kinh doanh trong việc giữ gìn trật tự ATGT, trật tự công cộng, hình thành nếp sống văn minh đô thị, tự giác không tái lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh”.

Ghi nhận tại các điểm “nóng” về vi phạm hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn xã Hậu Lộc như khu vực cổng chợ Phủ, chợ Cầu Sài, chợ tạm thôn Phú Cường, chợ Chiều, sau khi lực lượng chức năng địa phương ra quân tuyên truyền, hướng dẫn và cưỡng chế thi hành, trật tự an toàn hành lang giao thông đường bộ đã được lập lại, góp phần tạo nên diện mạo văn minh đô thị cho khu vực trung tâm xã.

Ông Trần Văn Tấn - hộ kinh doanh tại đường Phạm Bành, cho biết: “Sau khi được chính quyền xã tuyên truyền, hầu hết hộ kinh doanh trên tuyến đường Phạm Bành gần chợ Chiều đã chấp hành, không để biển quảng cáo dưới lòng đường, tự nguyện tháo dỡ mái che vi phạm. Đồng thời ghi biển hướng dẫn khách hàng khi vào mua bán đậu, đỗ xe đúng quy định”.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, Hậu Lộc là xã trung tâm của khu vực, cùng với sự phát triển nhanh của hạ tầng giao thông và quá trình đô thị hóa, là tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm hành lang ATGT diễn ra phổ biến. Để duy trì và bảo đảm trật tự công cộng, an toàn hành lang giao thông, chính quyền địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, không lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang giao thông. Đồng thời, bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra lưu động, theo dõi, kiểm tra và xử lý kịp thời các hành vi cố tình vi phạm, tái lấn chiếm, gắn với xây dựng các tuyến đường an toàn, sạch đẹp.

Bài và ảnh: Thụy Châu