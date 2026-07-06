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Hành trình về nguồn của tuổi trẻ xứ Thanh

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(Baothanhhoa.vn) - Hành trình về các địa danh lịch sử đang trở thành điểm nhấn trong công tác giáo dục truyền thống của tuổi trẻ Thanh Hóa, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Thông qua các hoạt động “về nguồn” gắn với trải nghiệm thực tế và ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu “địa chỉ đỏ”, lịch sử được truyền tải sinh động hơn, giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, hun đúc trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Hành trình về nguồn của tuổi trẻ xứ Thanh

Hành trình về các địa danh lịch sử đang trở thành điểm nhấn trong công tác giáo dục truyền thống của tuổi trẻ Thanh Hóa, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Thông qua các hoạt động “về nguồn” gắn với trải nghiệm thực tế và ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu “địa chỉ đỏ”, lịch sử được truyền tải sinh động hơn, giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, hun đúc trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Hành trình về nguồn của tuổi trẻ xứ Thanh

Đoàn phường Hạc Thành tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham quan thực tế tại các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh.

Chị Trần Huyền Trang, Bí thư Đoàn phường Hạc Thành, cho biết: "Hằng năm, vào các ngày lễ, kỷ niệm như chiến thắng Hàm Rồng, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam,... Đoàn phường đều tổ chức cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đi tham quan tại các di tích lịch sử trong tỉnh. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa cho ĐVTN và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức đoàn trong bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa và quảng bá du lịch".

Mới đây nhất, Đoàn phường đã phối hợp cùng một số đơn vị đưa ĐVTN đi tham quan thực tế tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đóng trên địa bàn. Đến đây, ĐVTN đã dâng hương, dâng hoa để báo công với Bác và được nghe hướng dẫn viên thuyết minh về những hình ảnh, tư liệu Bác Hồ với Nhân dân Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác dạy. Tiếp đó, các ĐVTN đã đến dâng hương và tham quan tại Di tích Địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông, phường Đông Sơn và đến phường Sầm Sơn tham quan Bia lưu niệm nơi Bác Hồ về thăm và kéo lưới, tượng đài “Con tàu tập kết ra Bắc”. Đây đều là các di tích mang ý nghĩa lịch sử thiêng liêng, giúp ĐVTN được tìm hiểu những trang vàng lịch sử dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương.

Những chuyến hành trình về nguồn thăm các “địa chỉ đỏ”, cũng là hoạt động thường xuyên được Ban thanh niên Công an tỉnh tổ chức. Thiếu tá Lê Duy Linh, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh, cho biết: Thời gian qua, ban đã tích cực tổ chức đa dạng các hoạt động tham quan “địa chỉ đỏ” phù hợp với điều kiện thực tế. Các địa điểm mà ĐVTN thường xuyên đến, như: Di tích lịch sử cách mạng nhà mẹ Tơm, Khu Di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, Khu Di tích lịch sử cách mạng nhà thờ họ Vương... Ngoài ra, Ban thanh niên Công an tỉnh còn thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, như: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn, dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm... Thông qua những việc làm đó, đã đem đến cho tuổi trẻ nhiều bài học quý giá, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và trân trọng truyền thống lịch sử quý báu của dân tộc.

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh, thiếu niên được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp bộ đoàn trong tỉnh. Trong những năm qua, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tích cực tổ chức các chương trình về nguồn, hành trình đến với địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu nhi tham gia...

Cùng với đó, Tỉnh đoàn cũng đã phối hợp với các đơn vị triển khai số hóa được 175 di tích lịch sử - văn hóa, địa chỉ đỏ trong toàn tỉnh. Với hình thức trực tuyến và ứng dụng công nghệ thực tế ảo đã giúp thanh, thiếu niên, người dân dễ dàng tìm hiểu vị trí địa lý và các thông tin, sự kiện, dữ liệu lịch sử tại các di tích.

Từ hành trình “về nguồn”, đến những công trình số hóa “địa chỉ đỏ” đã và đang góp phần làm mới cách tiếp cận lịch sử, giúp thế hệ trẻ chủ động tìm hiểu lịch sử, văn hóa của địa phương, từ đó nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, xây dựng đạo đức, lối sống đẹp trong ĐVTN.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt

Từ khóa:

#ĐVTN #Chủ tịch Hồ Chí Minh #Tỉnh Đoàn Thanh Hóa #Hành trình #Tuổi trẻ Thanh Hóa #Quân đội nhân dân Việt Nam #Cách mạng #Mẹ Việt Nam anh hùng #Địa chỉ đỏ #Di tích lịch sử

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