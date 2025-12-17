Hành trình trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ

Không chỉ mở rộng quy mô đào tạo, Trường Đại học Hồng Đức còn chú trọng đa dạng hóa loại hình đào tạo, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Thanh Hóa và vùng lân cận. Điều này thể hiện rõ trong kết quả đào tạo 5 năm gần đây với hơn 15.200 người học tốt nghiệp ở các trình độ, trong đó có 11 tiến sĩ và hơn 1.700 thạc sĩ.

Phòng Robotics của Trường Đại học Hồng Đức chính thức đi vào hoạt động, mở ra không gian nghiên cứu và sáng tạo cho sinh viên.

Tuy nhiên, để tiến xa hơn, nhà trường nhận thấy việc đổi mới chương trình đào tạo cần được đặt trong bối cảnh chuyển dịch mạnh mẽ của thị trường lao động và xu hướng phát triển kinh tế số. Giai đoạn từ nay đến năm 2030, nhà trường phấn đấu tập trung mở mới ít nhất 10 ngành đào tạo, ưu tiên các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, bán dẫn, công nghệ thông tin, toán - kỹ thuật, du lịch và logistics. Đây đều là những ngành mũi nhọn, gắn với chiến lược phát triển tỉnh trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số. Sự điều chỉnh này cho thấy tầm nhìn chủ động của nhà trường trong việc gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn và các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Một điểm nhấn đặc biệt trong chiến lược phát triển đào tạo của trường nữa là tăng cường liên kết với doanh nghiệp và các địa phương. Mô hình đào tạo theo cơ chế đặt hàng đang được triển khai theo hướng phù hợp nhu cầu tuyển dụng thực tế, giúp sinh viên có cơ hội cọ xát sớm với thị trường lao động. Đồng thời, hợp tác quốc tế trong đào tạo thông qua công nhận tín chỉ, giảng viên nước ngoài giảng dạy bằng tiếng Anh và trao đổi sinh viên cũng đang từng bước mở rộng, khẳng định xu hướng hội nhập của nhà trường.

Để hiện thực hóa tầm nhìn trung tâm đào tạo vùng, nhà trường đặc biệt coi trọng phát triển đội ngũ. Hiện nay, trường có 409 giảng viên với 194 tiến sĩ (chiếm 47%) và 29 phó giáo sư - tỷ lệ cao hơn trung bình chung của nhiều trường đại học trong nước. Mục tiêu đến năm 2030 nâng tỷ lệ tiến sĩ lên 55% và có ít nhất 10% giảng viên đạt chức danh giáo sư, phó giáo sư cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc nâng chuẩn học thuật, đưa nhà trường tiệm cận mô hình đại học nghiên cứu theo thông lệ quốc tế.

Nếu chất lượng đào tạo là nền tảng, thì khoa học và công nghệ (KH&CN) chính là động lực để trường vươn lên nhóm trường đại học nghiên cứu mạnh của cả nước. Những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học đã có bước tiến vượt bậc, thể hiện qua số lượng và chất lượng các đề tài và sản phẩm khoa học được công bố. Với 48 đề tài cấp quốc gia, bộ, tỉnh và 1.648 bài báo khoa học, trong đó có 345 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín, nhà trường đang khẳng định rõ năng lực nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khoa học cơ bản và ứng dụng.

Trong bối cảnh KH&CN đang trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế, nhà trường đặt mục tiêu cao hơn: xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, liên ngành để chủ động đề xuất các nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh và quốc gia. Đây chính là mô hình mà nhiều trường đại học tiên tiến đã áp dụng, tạo điều kiện hình thành các hướng nghiên cứu lớn, bền vững và có khả năng giải quyết các bài toán phát triển của địa phương. Đối với Thanh Hóa - tỉnh đang phát triển mạnh các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, sự đồng hành của các nhà khoa học từ Trường Đại học Hồng Đức sẽ trở thành nguồn lực quan trọng.

Bên cạnh phát triển năng lực nghiên cứu, nhà trường chú trọng thúc đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Đây cũng là lĩnh vực còn nhiều dư địa, khi thương mại hóa sản phẩm KH&CN vẫn chưa đạt mức tương xứng với tiềm lực đội ngũ. Để khắc phục, nhà trường đang hoàn thiện cơ chế khuyến khích giảng viên đăng ký sở hữu trí tuệ, thành lập Quỹ phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo nhằm hỗ trợ các nhóm nghiên cứu đưa sản phẩm ra thị trường. Đây là bước đi quan trọng để xây dựng thương hiệu KH&CN của nhà trường và đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh theo hướng thực chất hơn. Việc tìm kiếm các dự án quốc tế, tham gia mạng lưới nghiên cứu, trao đổi học thuật và liên kết với các trường đại học uy tín trong khu vực sẽ mở rộng không gian khoa học, giúp cán bộ, giảng viên nâng cao năng lực công bố quốc tế và tiếp cận phương pháp nghiên cứu mới. Điều này không chỉ tạo bước đột phá học thuật mà còn nâng cao hình ảnh nhà trường trong quá trình hội nhập giáo dục đại học.

Song song với nghiên cứu, hệ sinh thái khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo đang trở thành một mũi nhọn phát triển của nhà trường. Các cuộc thi khởi nghiệp, hoạt động ươm tạo ý tưởng, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên phát triển sản phẩm đã tạo ra môi trường thúc đẩy sáng tạo mạnh mẽ trong cộng đồng người học. Đặc biệt, mô hình liên kết “Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp” được định hướng theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị mở ra cơ hội để trường trở thành cầu nối tri thức quan trọng, tham gia giải quyết các vấn đề phát triển của tỉnh, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu KH&CN và chuyển giao tri thức của khu vực.

Bài và ảnh: Trường Giang