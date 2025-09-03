Hàn Quốc phát hiện thành phần ma túy trong 42 sản phẩm nhập khẩu trực tuyến

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 2/9, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) thông báo đã tiến hành kiểm tra 50 sản phẩm thực phẩm nhập khẩu trực tuyến từ các quốc gia hợp pháp hóa cần sa.

Cảnh sát Hàn Quốc. (Nguồn: TTXVN)

Kết quả cho thấy 42 sản phẩm, trong đó có kẹo dẻo và bánh kẹo, chứa thành phần ma túy hoặc nguyên liệu bị cấm nhập khẩu.

Theo MFDS, các sản phẩm bị phát hiện chứa nhiều loại hoạt chất nguy hại như thành phần cần sa (CBD, THC), ma túy (morphine, codeine, thebaine), chất hướng thần (psilocin), cùng một số dược chất và nguyên liệu không được phép sử dụng trong thực phẩm.

Đây là lần đầu tiên cơ quan này áp dụng phương pháp kiểm nghiệm đồng thời với 12 loại ma túy mới, đồng thời bổ sung các hoạt chất này vào danh mục cấm nhập khẩu.

Để ngăn chặn, MFDS đã yêu cầu Hải quan tạm giữ lô hàng, đề nghị Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông chặn truy cập các trang bán hàng trực tuyến liên quan và phối hợp với Cơ quan Tiêu chuẩn Công nghệ Quốc gia để ngừng phân phối trong hệ thống bán lẻ.

Thông tin chi tiết cùng hình ảnh các sản phẩm vi phạm đã được công bố trên trang “Thực phẩm nhập khẩu trực tuyến an toàn” để người tiêu dùng tham khảo.

MFDS khuyến cáo người dân không mua hoặc tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu trực tuyến chứa thành phần ma túy, do hành vi này có thể bị xử lý hình sự theo Luật quản lý ma túy.

Cơ quan này khuyến cáo người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ thông tin trên hệ thống cảnh báo trước khi đặt mua.

MFDS khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các sản phẩm có nguy cơ cao, đồng thời cung cấp thông tin cảnh báo để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng./.

Theo TTXVN