Hàn Quốc phát hiện nhiều vụ rò rỉ công nghệ chiến lược

Hàn Quốc đã phát hiện 107 vụ rò rỉ công nghệ công nghiệp ra nước ngoài trong giai đoạn 2021-2025, trong đó công nghệ bán dẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất với 40 vụ. Đáng chú ý, 31 vụ liên quan đến các công nghệ cốt lõi quốc gia, làm gia tăng yêu cầu tăng cường bảo vệ những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh và nền kinh tế Hàn Quốc.

Theo dữ liệu do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc cung cấp cho Quốc hội, Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) đã phát hiện 107 vụ rò rỉ công nghệ công nghiệp ra nước ngoài trong 5 năm từ 2021-2025. Trong số này, công nghệ bán dẫn đứng đầu với 40 vụ, chiếm khoảng 37%, tiếp đến là công nghệ màn hình với 21 vụ và lĩnh vực điện, điện tử với 10 vụ. Công nghệ ô tô và đóng tàu lần lượt có 7 và 6 vụ bị phát hiện.

Xét theo từng năm, Hàn Quốc phát hiện 22 vụ vào năm 2021, 20 vụ năm 2022, 23 vụ trong mỗi năm 2023 và 2024, và 19 vụ năm 2025. Như vậy, số vụ được phát hiện hằng năm vẫn duy trì ở mức khoảng 20 vụ. Aju Press cho biết trong tổng số 107 vụ, 64 vụ liên quan các doanh nghiệp vừa và nhỏ, so với 33 vụ tại các doanh nghiệp lớn; 10 vụ còn lại liên quan các trường đại học và viện nghiên cứu.

Đáng chú ý, trong 107 vụ nói trên có 31 vụ liên quan công nghệ cốt lõi quốc gia. Đây là những công nghệ được Chính phủ Hàn Quốc xác định có giá trị cao về công nghệ, kinh tế hoặc tiềm năng tăng trưởng, đồng thời việc để lọt ra nước ngoài có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và nền kinh tế. Trong nhóm này, lĩnh vực bán dẫn tiếp tục chiếm tỷ lệ cao nhất với 9 vụ, tiếp đến là công nghệ màn hình và điện, điện tử, mỗi lĩnh vực 5 vụ.

Các số liệu trên được công bố trong bối cảnh Hàn Quốc đang tăng cường các biện pháp bảo vệ công nghệ chiến lược, đặc biệt là trong lĩnh vực bán dẫn. Financial Times cho biết Seoul gần đây đã sửa đổi các quy định về tội gián điệp, mở rộng phạm vi xử lý hình sự đối với hành vi chuyển giao thông tin công nghệ hoặc kinh tế nhạy cảm cho các tổ chức nước ngoài.

Vân Bình