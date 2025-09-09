Hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất năm 2025 cùng 33 tuổi

Trong số 844 ứng viên được đề nghị xét công nhận phó giáo sư năm 2025, có hai ứng viên trẻ nhất cùng 33 tuổi, thuộc Hội đồng giáo sư ngành hóa học và vật lý.

TS Nguyễn Hà Thanh và TS Đỗ Quang Lộc là hai ứng viên được đề nghị xét công nhận phó giáo sư trẻ nhất năm 2025

Theo danh sách ứng viên được Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, có hai ứng viên phó giáo sư trẻ tuổi nhất cùng sinh năm 1992.

Đó là TS Nguyễn Hà Thanh - nghiên cứu viên chính tại phòng hóa dược - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ứng viên phó giáo sư ngành hóa học), và TS Đỗ Quang Lộc - giảng viên Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ứng viên ngành vật lý).

TS Nguyễn Hà Thanh, quê Thanh Hóa, tốt nghiệp đại học ngành hóa học Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015. Đến năm 2020, được cấp bằng tiến sĩ ngành hóa học (chuyên ngành hóa học phân tử và đại phân tử), Đại học Rennes 1, Pháp.

Từ tháng 5-2022 đến tháng 7-2022, TS Nguyễn Hà Thanh nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Rennes 1. Từ tháng 11-2024 đến nay là nghiên cứu viên chính tại phòng hóa dược - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Sau khi được công nhận tiến sĩ, TS Nguyễn Hà Thanh đã chủ nhiệm 6 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, công bố gần 40 bài báo khoa học.

TS Đỗ Quang Lộc, quê Lạng Sơn, tốt nghiệp đại học ngành vật lý (chuyên ngành kỹ thuật điện tử hiện đại) năm 2014, đến 2019 được cấp bằng tiến sĩ ngành vật lý (chuyên ngành vật lý vô tuyến và điện tử) cùng tại Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội,

TS Đỗ Quang Lộc đã hoàn thành 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, 1 đề tài cấp bộ, 2 đề tài cấp cơ sở. Đã công bố 78 bài báo khoa học, trong đó 36 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Từ năm 2016 đến tháng 12-2024, TS Đỗ Quang Lộc dành thời gian nghiên cứu khoa học và giảng dạy tại Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ tháng 1-2025 đến tháng 7-2025, TS Đỗ Quang Lộc là giảng viên tại khoa điện tử - viễn thông, Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

TS Đỗ Quang Lộc còn có bảng thành tích nổi bật như giải nhì môn vật lý kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2010; danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2021; đạt thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo năm 2023; tham gia tích cực vào công tác tổ chức kỳ thi Olympic vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XXV năm 2023; chiến sĩ thi đua cấp bộ năm học 2022 - 2023...

