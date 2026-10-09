Hai Thủ tướng Việt Nam, Lào dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong

Sáng 9/10, trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith đã tới thăm Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam, dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và trồng cây lưu niệm tại Công viên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith thăm Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam, dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, bày tỏ lòng kính trọng, sự ngưỡng mộ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước và trong việc đặt nền móng xây dựng, giữ gìn và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Các đại biểu nguyện tiếp tục nỗ lực hết sức mình để góp phần gìn giữ, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam- Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trong quan hệ quốc tế, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt, bền vững, thủy chung, son sắt như quan hệ Việt Nam-Lào. Hai dân tộc đã chia ngọt sẻ bùi trong suốt quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và các đại biểu tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tình hữu nghị đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Souphanouvong, Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước dày công vun đắp, được tôi luyện qua nhiều thử thách và được hun đúc bằng công sức, xương máu của bao thế hệ các anh hùng liệt sĩ, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam rộng hơn 30.000 m2, nằm tại Thủ đô Vientiane. Điểm nhấn của công viên là cụm tượng đài ba lãnh tụ của Việt Nam và Lào: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong; tạo dựng một thiết chế văn hóa tại Thủ đô của Lào, thể hiện đậm nét đặc trưng văn hóa của hai dân tộc và nêu bật được mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn Việt Nam-Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và các đại biểu tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Dự án đầu tư xây dựng công viên có tổng giá trị hơn 340 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng của Chính phủ Lào là 9 tỷ kíp (tương đương hơn 10 tỷ đồng) và vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam là 330 tỷ đồng.

Công viên khánh thành ngày 2/12/2025 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn công tác Việt Nam và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào. Sau khi công trình được khánh thành, Chính phủ Việt Nam đã bàn giao cho phía Lào quản lý.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith trồng cây lưu niệm tại Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đây là công trình mang tính biểu tượng, là món quà văn hóa, tinh thần của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của hai Đảng. Công viên đã trở thành nơi thu hút người dân và du khách, phục vụ nhu cầu tham quan, giáo dục truyền thống hữu nghị Lào - Việt.

* Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thăm gia đình, dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Theo VGP

Nguồn: https://baochinhphu.vn/hai-thu-tuong-viet-nam-lao-dang-hoa-tuong-niem-chu-tich-ho-chi-minh-chu-tich-kaysone-phomvihane-chu-tich-souphanouvong-102261009090451876.htm