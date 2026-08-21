Hai kịch bản mưa lớn tại miền Bắc khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10 khi vào Vịnh Bắc Bộ, gây nguy cơ mưa lớn diện rộng, kéo dài ở Bắc Bộ. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra dự báo hai kịch bản mưa lớn tại miền Bắc.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông 1 giờ 20 phút ngày 21/8/2026. Ảnh: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam

Có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào hồi 19 giờ ngày 20/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h.

Theo ông Mai Văn Khiêm, khoảng sáng sớm 21/8, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào khu vực Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Hiện áp thấp nhiệt đới nằm trên một dải hội tụ nhiệt đới. Trục của dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực giữa Nam đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ.

Áp thấp nhiệt đới có đặc điểm duy trì hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới và di chuyển chậm. Trong khi đó, trường dòng dẫn quy mô lớn và sự tương tác với các hệ thống thời tiết xung quanh còn thay đổi.

Vì vậy, đến thời điểm hiện tại, các mô hình dự báo vẫn có sự phân tán nhất định về quỹ đạo, cường độ và khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp trên đất liền.

Hai kịch bản mưa lớn tại Bắc Bộ

Kịch bản thứ nhất có khả năng xảy ra cao hơn, với xác suất từ 60 - 70%. Theo kịch bản này, sau khi vào Vịnh Bắc Bộ, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm, có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, sau đó di chuyển lên phía Bắc và đổ bộ vào khu vực ven biển Đông Bắc Bộ.

Kịch bản này khiến mưa lớn tại Bắc Bộ gia tăng trở lại từ ngày 21/8 và tập trung ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Các địa phương Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng và Quảng Ninh có mưa to đến rất to.

Kịch bản thứ hai là kịch bản cực đoan về mưa, có xác suất xảy ra khoảng 30 - 40%. Sau khi vào Vịnh Bắc Bộ và mạnh lên thành bão, áp thấp nhiệt đới hoặc bão tiếp tục di chuyển chậm về phía Tây, đổ bộ vào khu vực phía Nam vùng đồng bằng Bắc Bộ rồi suy yếu.

Kịch bản này có thể gây mưa to đến rất to tại phía Đông Bắc Bộ, với cao điểm từ ngày 22 - 25/8.

Ông Mai Văn Khiêm lưu ý, các kịch bản dự báo sẽ còn thay đổi khi áp thấp nhiệt đới di chuyển sâu vào Vịnh Bắc Bộ trong một đến hai ngày tới. Vì vậy, cần chú ý theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tình hình thiên tai, gió mạnh và mưa dông trên Biển Đông trong các bản tin tiếp theo của cơ quan khí tượng thủy văn.

Nguồn: https://vtv.vn/ap-thap-nhiet-doi-co-kha-nang-manh-len-thanh-bao-tren-vinh-bac-bo-100260820163528014.htm