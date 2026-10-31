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Hà Trung khai mạc giải thể thao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Phương Anh
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 31/10, UBND xã Hà Trung tổ chức khai mạc giải thể thao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11).

Hà Trung khai mạc giải thể thao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Sáng 31/10, UBND xã Hà Trung tổ chức khai mạc giải thể thao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11).

Hà Trung khai mạc giải thể thao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Lãnh đạo xã Hà Trung trao cờ lưu niệm cho đại điện các đội tham gia giải.

Giải thu hút gần 200 vận động viên đến từ 14 thôn trên địa bàn xã. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 5 môn: cầu lông, bóng chuyền hơi, pickleball, bóng bàn và bóng đá nam 7 người.

Hà Trung khai mạc giải thể thao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng.

Thông qua giải đấu, xã Hà Trung khuyến khích người dân duy trì thói quen tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Đây cũng là dịp để cán bộ, Nhân dân các thôn tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Hà Trung khai mạc giải thể thao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Đông đảo Nhân dân và khán giả theo dõi, cổ vũ các đội tham gia thi đấu.

Theo kế hoạch, các nội dung thi đấu diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 24/11/2026.

Phương Anh

Từ khóa:

#UBND xã Hà Trung #văn hóa Việt Nam #Thể thao #Mặt trận Tổ quốc #chào mừng #Khai mạc #Bóng chuyền hơi #Vận động viên #Đời sống văn hóa #Kỷ niệm

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