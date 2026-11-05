Google mở rộng chương trình nghỉ việc tự nguyện tại 5 quốc gia

Google đã mở rộng chương trình hỗ trợ nghỉ việc tự nguyện sang 5 quốc gia, trong bối cảnh tập đoàn công nghệ này điều chỉnh cơ cấu nhân sự và phân bổ thêm nguồn lực cho trí tuệ nhân tạo (AI). Động thái diễn ra khi nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn đang tái cơ cấu hoạt động nhằm thích ứng với làn sóng đầu tư mạnh vào lĩnh vực AI.

Theo Reuters, hồi tháng 6 vừa qua, Google đã mở rộng chương trình hỗ trợ nghỉ việc tự nguyện tới nhân viên tại Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản và Thụy Sĩ. Tuy nhiên, hãng tin này cho biết chưa xác định được số nhân viên đã chấp nhận đề nghị trên.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Alphabet, công ty mẹ của Google, đang tìm cách điều chỉnh nguồn lực, tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh trọng điểm. Dù lực lượng lao động của tập đoàn tăng trong một số quý gần đây, doanh nghiệp vẫn triển khai các biện pháp sắp xếp nhân sự để đáp ứng định hướng đầu tư mới.

Trước đó, Google đã áp dụng các chương trình nghỉ việc tự nguyện tại một số bộ phận ở Mỹ và Anh từ năm 2025. Ban lãnh đạo công ty coi đây là lựa chọn dành cho những nhân viên không còn cảm thấy phù hợp với tốc độ hoặc định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, các chương trình hỗ trợ nghỉ việc trước đây không áp dụng đối với nhân viên thuộc Google Cloud và DeepMind – đơn vị nghiên cứu AI của tập đoàn. Giám đốc tài chính Alphabet Anat Ashkenazi từng xác định điện toán đám mây và AI là những lĩnh vực được ưu tiên tuyển dụng, cho thấy sự dịch chuyển nguồn lực nhân sự gắn với chiến lược đầu tư của công ty.

Xu hướng này cũng đang diễn ra tại nhiều tập đoàn công nghệ lớn. Tháng trước, Microsoft triển khai chương trình nghỉ việc tự nguyện dành cho khoảng 60.000 nhân viên tại 4 quốc gia, tương đương hơn 1/4 tổng số 223.000 nhân viên toàn thời gian của công ty tính đến ngày 30/6. Động thái được thực hiện song song với việc Microsoft gia tăng đầu tư vào AI và tái cơ cấu lực lượng lao động.

Những diễn biến trên phản ánh xu hướng điều chỉnh chiến lược nhân sự tại các tập đoàn công nghệ trong bối cảnh AI ngày càng trở thành trọng tâm cạnh tranh. Các doanh nghiệp vừa tăng chi tiêu cho hạ tầng, nghiên cứu và phát triển AI, vừa rà soát cơ cấu tổ chức, ưu tiên nhân lực cho những lĩnh vực được xác định có vai trò then chốt trong tăng trưởng dài hạn.

Vân Bình