Gỡ vướng về mặt bằng, nhanh chóng đưa dự án về đích

Giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu then chốt quyết định tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của Nhân dân, nhiều “điểm nghẽn” về mặt bằng trên địa bàn Thanh Hóa đang từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện để các dự án tăng tốc về đích.

Dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn đoạn qua xã Các Sơn đang được thi công nhanh chóng nhờ có mặt bằng sạch.

Tháo “nút thắt” từ sự đồng thuận

Dự án xây dựng tuyến đường tránh Quốc lộ 45 vào Cụm công nghiệp phía Tây Bắc xã Yên Định có chiều dài 6,2km, tổng mức đầu tư 311 tỷ đồng. Được triển khai từ năm 2017, nhưng do gặp nhiều khó khăn trong công tác GPMB, sau gần 10 năm dự án vẫn chưa thể hoàn thành.

Vướng mắc lớn nhất tập trung tại khu vực nút giao với đường tỉnh 516B, nơi có 28 hộ dân liên quan đến đất ở chưa thống nhất bàn giao mặt bằng. Những vướng mắc kéo dài khiến dự án không thể triển khai đồng bộ, nhiều hạng mục phải thi công cầm chừng, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư.

Từ đầu năm 2026, với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, cấp ủy, chính quyền xã Yên Định đã tập trung tháo gỡ từng khó khăn. Từng trường hợp được rà soát, những kiến nghị của người dân được lắng nghe; công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại được tăng cường; các nội dung thuộc thẩm quyền được xem xét, giải quyết công khai, đúng quy định.

Nhờ cách làm quyết liệt, kiên trì, lấy đối thoại và sự đồng thuận làm nền tảng, “nút thắt” kéo dài nhiều năm đã được tháo gỡ. Đến nay, 28 hộ dân tại khu vực nút giao với đường tỉnh 516B đã thống nhất phương án GPMB, nhận tiền bồi thường, di dời đến nơi tái định cư và bàn giao mặt bằng để dự án tiếp tục triển khai.

Ông Nguyễn Xuân Dục, thôn Quán Lào 2, xã Yên Định, cho biết, sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích và đối thoại, gia đình đã thống nhất với chủ trương GPMB, nhận tiền đền bù và bàn giao đất để triển khai dự án.

Nhờ mặt bằng được khơi thông, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tăng tốc thi công. Đến nay, toàn tuyến đã cơ bản hoàn thành mặt đường, khối lượng thực hiện đạt trên 80%, phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 11 năm nay. “Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, địa phương đã tập trung tháo gỡ từng điểm nghẽn, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Từ một dự án kéo dài gần 10 năm, những vướng mắc cơ bản đã được giải quyết, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình, góp phần hoàn thiện hạ tầng và củng cố niềm tin của Nhân dân” - ông Vũ Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Định cho biết.

Khơi thông mặt bằng, sớm đưa dự án hoàn thành

Không chỉ tại Yên Định, việc quyết liệt tháo gỡ khó khăn về mặt bằng đang tạo chuyển biến tích cực tại nhiều dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn có tổng mức đầu tư 1.345 tỷ đồng, gồm 2 tuyến giao thông. Trong đó, tuyến số 1 dài khoảng 10,4km, từ Quốc lộ 1A đến đường Thọ Xuân- Nghi Sơn; tuyến số 2 dài 3km, kết nối đường Nghi Sơn - Bãi Trành với đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và sự vào cuộc của các địa phương, công tác GPMB tại nhiều vị trí đã có chuyển biến tích cực, tạo điều kiện cho các nhà thầu triển khai thi công.

Tuyến đường đi qua xã Các Sơn dài 3,77km, ảnh hưởng đến 206 hộ dân với diện tích thu hồi khoảng 12ha. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động, thực hiện công khai, minh bạch các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đến đầu tháng 6/2026, xã Các Sơn đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, sớm hơn kế hoạch 2 tháng. Trong số các hộ bị ảnh hưởng về đất ở, 46 hộ đã bàn giao mặt bằng; 7 hộ được bố trí tái định cư, 39 hộ nhận bồi thường và tái định cư tại chỗ. Nhờ đó, các hạng mục trên địa bàn đang được triển khai khẩn trương, bảo đảm tiến độ.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Các Sơn, cho biết, địa phương xác định công tác GPMB phải được thực hiện bằng cách làm bài bản, gần dân, sát dân; tăng cường tuyên truyền, vận động và công khai, minh bạch các chính sách để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Thực tiễn cho thấy, GPMB phải đi trước một bước để tạo không gian cho đầu tư phát triển. Mặt bằng được khơi thông đến đâu, công trường tăng tốc đến đó; vướng mắc được tháo gỡ đến đâu, nguồn lực đầu tư được phát huy hiệu quả đến đó. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và quyết tâm của các ngành, địa phương, chỉ trong tháng 7/2026, Thanh Hóa đã tháo gỡ thành công 49 dự án tồn đọng, khơi thông gần 244ha đất. Kết quả này tiếp tục mở đường cho nhiều dự án gặp khó khăn về mặt bằng được triển khai trở lại, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

Khi những “nút thắt” về mặt bằng được tháo gỡ, máy móc sẽ tiếp tục lăn bánh, công trường tiếp tục tăng tốc. Những tuyến đường hoàn thành không chỉ tạo diện mạo hạ tầng mới mà còn mở ra không gian phát triển, tạo thêm động lực cho sự phát triển của các địa phương và của tỉnh Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Tiến Dũng