Sun PhuQuoc Airways đón tàu bay thứ 20 sau 10 tháng cất cánh, sở hữu hai tàu A321LR đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 21/9, chỉ 10 tháng sau chuyến bay thương mại đầu tiên, Sun PhuQuoc Airways (SPA) chính thức tiếp nhận tàu bay thứ 20, Airbus A321 Long Range (LR) mang số hiệu VN-A926. Cùng với VN-A925 được tiếp nhận trước đó, hai tàu A321LR liên tiếp gia nhập đội bay, đưa SPA trở thành một trong các hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam sở hữu và khai thác dòng tàu bay này.

A321LR mở rộng giới hạn khai thác của tàu bay thân hẹp

VN-A926 là chiếc thứ hai trong kế hoạch sở hữu 10 tàu A321LR của Sun PhuQuoc Airways. Trong đó, việc tiếp nhận hai chiếc đầu tiên: VN-A925 và VN-A926 được thực hiện với sự đồng hành thu xếp tài chính của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). Tám tàu còn lại dự kiến sẽ sớm gia nhập đội tàu, từng bước nâng cao năng lực khai thác tầm trung của hãng tại các thị trường Nhật Bản, Kazakhstan, và một số thành phố của Nga.

Sun PhuQuoc Airways (SPA) chính thức tiếp nhận tàu bay thứ 20, Airbus A321 Long Range (LR) mang số hiệu VN-A926.

Airbus A321LR là biến thể tầm xa của dòng A321neo, được phát triển nhằm mở rộng khả năng khai thác các hành trình dài hơn của dòng tàu bay một lối đi. Phiên bản LR có thể được trang bị tối đa 3 thùng nhiên liệu phụ (ACT), nâng tầm hoạt động lên tới 7.400 km, với trọng lượng cất cánh tối đa đạt 97 tấn. Sự kết hợp giữa tầm bay mở rộng và ưu thế vận hành của tàu bay thân hẹp giúp A321LR mang lại cho SPA thêm một lựa chọn linh hoạt để phát triển các đường bay quốc tế tầm trung đặc biệt tới những thị trường có nhu cầu nhưng chưa cần đến năng lực chuyên chở của tàu thân rộng.

Trên nền tảng công nghệ A321neo, A321LR cũng duy trì lợi thế về hiệu quả khai thác, với mức tiêu thụ nhiên liệu giảm đến 16%, phát thải CO2 thấp hơn khoảng 20% trên mỗi ghế so với thế hệ A321ceo, đồng thời giảm đáng kể tiếng ồn nhờ động cơ thế hệ mới CFM LEAP-1A.

Từ cột mốc 20 tàu bay đến cấu trúc đội bay đa tầng

Sở hữu 20 tàu bay chỉ sau 10 tháng cất cánh là minh chứng cho năng lực thực thi và tốc độ chuyển hóa từ kế hoạch sang hành động của Sun PhuQuoc Airways. Việc đưa A321LR vào đội bay không đơn thuần bổ sung số lượng tàu, mà là một bước đi trong quá trình hình thành cấu trúc đội bay đa tầng, trong đó mỗi dòng tàu đảm nhiệm một vai trò phù hợp với cự ly và quy mô thị trường.

A320/A321 tiếp tục là nền tảng cho mạng bay nội địa và khu vực; A321LR mở rộng khả năng khai thác các thị trường tầm trung và những hành trình xa hơn bằng tàu bay thân hẹp; trong khi Airbus A330 sẽ bắt đầu gia nhập đội bay từ cuối tháng 9/2026, bổ sung năng lực chuyên chở lớn hơn cho các đường bay quốc tế dài. Xa hơn, Boeing 787-9 Dreamliner trong chiến lược phát triển dài hạn sẽ từng bước hoàn thiện năng lực khai thác các đường bay liên lục địa. Cấu trúc này cho phép SPA chủ động lựa chọn loại tàu bay phù hợp với từng cự ly, quy mô thị trường và nhu cầu khai thác, qua đó tăng tính linh hoạt và hiệu quả khi mở rộng mạng bay quốc tế.

Việc sở hữu A321LR cũng tạo thêm dư địa để SPA từng bước mở rộng phạm vi kết nối từ Đông Nam Á, Đông Bắc Á tới Nhật Bản, Kazakhstan và khu vực Trung Á. Cột mốc này diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc đang được đầu tư mạnh về hạ tầng hàng không và du lịch, tạo nền tảng để nâng cao năng lực kết nối quốc tế, đặc biệt trước thềm Năm APEC 2027.

Với cột mốc 20 tàu và cấu trúc đội bay đa tầng đang hình thành, SPA đang đặt nền tảng để mạng bay từ Phú Quốc vươn xa hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Tùng Dương (LN)