Gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Với tinh thần xử lý hồ sơ khẩn trương, không để vốn “nằm chờ” vì những vướng mắc thuộc trách nhiệm của cơ quan kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực XI đang phối hợp với các địa phương, chủ đầu tư tháo gỡ từng điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Kho bạc Nhà nước khu vực XI đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thanh toán nhanh, kiểm soát chặt

Tại xã Hoằng Hóa, nhiều công trình, dự án có vốn đầu tư công đang được triển khai. Cùng với việc đôn đốc tiến độ thi công, địa phương thường xuyên phối hợp với cơ quan kho bạc để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán cho khối lượng đã hoàn thành. Ông Lê Bỉnh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Hóa, cho biết: “Trong quá trình thực hiện các dự án, KBNN khu vực XI, Phòng Giao dịch số 3 đã hỗ trợ địa phương trong mở tài khoản, hướng dẫn hồ sơ thanh toán và xử lý các thủ tục liên quan. Đặc biệt, việc phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện dự án được chú trọng, qua đó góp phần rút ngắn thời gian thanh toán và đẩy nhanh giải ngân”.

Từ thực tế tại cơ sở, có thể thấy tiến độ giải ngân không chỉ phụ thuộc vào khối lượng công việc trên công trường. Sau mỗi hạng mục hoàn thành là một quy trình nghiệm thu, lập hồ sơ, kiểm soát và thanh toán. Chỉ một khâu chậm trễ cũng có thể khiến dòng vốn chưa thể đi tiếp. Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Phòng Giao dịch số 3, cho biết: “Đơn vị xác định việc kiểm soát chi phải đi cùng yêu cầu xử lý nhanh hồ sơ. Với những hồ sơ đủ điều kiện, nhất là hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, cán bộ kho bạc chủ động hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục; đồng thời tăng cường kiểm soát, thu hồi tạm ứng theo quy định. Không để hồ sơ thanh toán đủ điều kiện bị chậm do nguyên nhân chủ quan của kho bạc. Đây chính là mục tiêu được Phòng Giao dịch số 3 đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ".

Tính đến đầu tháng 10/2026, Phòng Giao dịch số 3 đã giải ngân 882 tỷ đồng trên tổng số hơn 1.600 tỷ đồng kế hoạch vốn được giao, đạt 54,8%. Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân cao như Hoằng Lộc đạt 95%, Hoằng Giang 84%, Hoằng Hóa 76%. Kết quả trên được hỗ trợ bởi việc thường xuyên rà soát số liệu, nắm tiến độ từng dự án và phối hợp với chủ đầu tư để thanh toán ngay khi khối lượng hoàn thành đủ điều kiện.

Tại phường Tĩnh Gia, việc theo dõi tiến độ giải ngân được thực hiện gắn với kế hoạch của từng dự án. Ông Đồng Văn Định, Trưởng Phòng Giao dịch số 12, cho biết: “Đơn vị tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư, UBND các xã, phường để đẩy nhanh giải ngân, thực hiện thanh toán ngay khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao. Toàn bộ hồ sơ được giải quyết trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm công khai, minh bạch; đơn vị không để hồ sơ đủ điều kiện thanh toán tồn đọng”.

Không để vốn chậm vì thủ tục

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Thanh Hóa được giao hơn 19.347 tỷ đồng. Để nguồn vốn được đưa vào nền kinh tế đúng tiến độ, KBNN khu vực XI tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, vận hành dịch vụ công trực tuyến và công khai quá trình xử lý hồ sơ. Các khoản chi đầu tư công, trong đó có chi giải phóng mặt bằng, tái định cư và thanh toán khối lượng xây lắp, được kiểm soát, thanh toán theo quy định. Tính đến đầu tháng 10/2026, toàn tỉnh đã giải ngân 9.861 tỷ đồng, đạt 50,97% kế hoạch.

Trong đầu tư công, giải ngân là khâu cuối của một quá trình, nhưng cũng là nơi thể hiện rõ hiệu quả phối hợp giữa chủ đầu tư, địa phương và cơ quan kiểm soát chi. Một công trình có thể đã hoàn thành khối lượng, song nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc các bên chưa kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, nguồn vốn vẫn chưa thể được giải ngân. Vì vậy, bên cạnh yêu cầu kiểm soát đúng quy định, KBNN khu vực XI đang hướng đến việc xử lý hồ sơ theo tinh thần chủ động hơn theo phương châm: “Nắm tiến độ, hướng dẫn từ sớm, giải quyết ngay những nội dung thuộc trách nhiệm của kho bạc và phối hợp với chủ đầu tư khi phát sinh vướng mắc”. Cách làm này không đồng nghĩa với việc nới lỏng kiểm soát chi. Ngược lại, mục tiêu là để hồ sơ đúng quy định được xử lý nhanh hơn, còn những hồ sơ chưa đủ điều kiện được hướng dẫn cụ thể để hoàn thiện, tránh tình trạng chậm giải ngân do thiếu thông tin hoặc hồ sơ phải bổ sung nhiều lần.

Chặng đường giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đang bước vào những tháng cuối. Việc các đơn vị thuộc KBNN khu vực XI tiếp tục bám sát địa bàn, phối hợp với chính quyền và chủ đầu tư, xử lý nhanh hồ sơ đủ điều kiện, đồng thời kiểm soát chặt chẽ từng khoản chi sẽ góp phần hạn chế tình trạng vốn đã được bố trí nhưng chưa thể đưa vào công trình.

Bài và ảnh: Khánh Phương