Giữ vững vai trò chủ lực đầu tư cho tam nông

Thực hiện sứ mệnh phục vụ tam nông, các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh luôn ưu tiên nguồn vốn, triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần quan trọng chuyển dịch, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, XDNTM và nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân.

Các chi nhánh Agribank phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ giúp khách hàng thuận lợi, tiện ích trong thanh toán.

Anh Lê Văn Trường ở Khu Công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga (phường Hàm Rồng) cho biết: “Nhờ nguồn vốn vay của Agribank Thanh Hóa, gia đình tôi đã xây dựng được doanh nghiệp phân phối thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng với doanh thu gần 50 tỷ đồng/năm, tạo việc làm với thu nhập ổn định cho 20 lao động. Với Agribank, ngoài việc giải quyết thủ tục nhanh gọn, lãi suất cạnh tranh, chúng tôi còn cảm nhận được sự gần gũi, thân tình trong giao dịch, phục vụ".

Được biết, anh Trường là khách hàng truyền thống của Agribank Thanh Hóa, từ khi khởi nghiệp với số vốn chỉ vài trăm triệu đồng đến nay anh đang được Agribank Thanh Hóa cho vay với hạn mức 4 tỷ đồng.

Các chi nhánh Agribank hiện đang cung ứng hơn 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, đóng góp tích cực phát triển thị trường thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế, đặc biệt là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Để việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng và đạt hiệu quả cao, các ngân hàng luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện tốt vai trò là cầu nối, đưa những chính sách phát triển kinh tế nói chung, kinh tế nông nghiệp, nông thôn nói riêng vào cuộc sống. Tiên phong trong triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, các chi nhánh Agribank đã và đang có những đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Giữ vững vai trò chủ lực đầu tư cho tam nông, các ngân hàng luôn đầu tư tín dụng theo hướng tập trung vốn cho vay nông nghiệp, nông thôn, nông dân và các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước như cho vay theo Quyết định 67, Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền giúp người dân và doanh nghiệp nắm bắt các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng. Trong đó đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn, giảm lãi tiền vay, tiếp tục cho vay mới... hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch bệnh phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó tạo lực đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hiện tổng dư nợ của các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đạt hơn 72.000 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, chiếm gần 90% tổng dư nợ. Nguồn vốn của ngân hàng đã tạo điều kiện cho hàng trăm nghìn lượt hộ nông dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; khai thác tiềm năng tại chỗ, duy trì, đẩy mạnh phát triển các làng nghề, ngành nghề truyền thống, tạo việc làm mới và nâng cao thu nhập và đời sống. Để tạo điều kiện cho khách hàng giảm thiểu chi phí, đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả, ngay từ đầu năm 2025 các ngân hàng đã triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho nhiều nhóm đối tượng, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa; mở rộng cho vay tiêu dùng và hỗ trợ hộ kinh doanh. Đồng thời, ngân hàng chủ động điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, triển khai các chương trình tín dụng với lãi suất cho vay thấp hơn từ 1 - 3% so với lãi suất thông thường để khuyến khích, hỗ trợ khách hàng sử dụng vốn.

Cùng với việc cho vay, các chi nhánh Agribank trên địa bàn còn tập trung phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ, giúp khách hàng tiếp cận các dịch vụ hiện đại, tiện ích trong thanh toán; mở tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, tài khoản thanh toán, phát hành thẻ ATM, trả lương qua tài khoản thẻ, phát triển nhóm dịch vụ Mobile banking, E-Mobile banking, Internet banking; dịch vụ chuyển tiền điện tử trong nước, mua bán ngoại tệ, chi trả kiều hối...

Kiên định mục tiêu phục vụ tam nông, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh cam kết tiếp tục chủ động, chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay nông nghiệp, nông thôn, quan tâm đến việc đổi mới phương thức cho vay, cải tiến quy trình, đơn giản thủ tục cho vay, tiết kiệm chi phí cho vay để hạ lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội để đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc phát triển tam nông. Trong đó, chú trọng cho vay các lĩnh vực ưu tiên: Phát triển nông nghiệp, nông thôn; doanh nghiệp vừa và nhỏ; chế biến hàng xuất khẩu; công nghiệp công nghệ cao; sản xuất công nghiệp phụ trợ...

Bài và ảnh: Đức Thanh