Giới thiệu các công trình khoa học ứng dụng hiệu quả vào sản xuất và đời sống

Sáng 28/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tổ chức diễn dàn khoa học giới thiệu các công trình, kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN), được ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Các đại biểu dự diễn đàn.

Từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện trên 400 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Nhiều nhiệm vụ được nghiệm thu, ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tại diễn đàn, các chuyên gia, các nhà khoa học chủ trì nhiệm vụ KH&CN đã giới thiệu một số công trình, kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển cây rừng, mô hình sản xuất và phòng chống thiên tai tại khu vực rừng đầu nguồn và khu vực đồng bào dân tộc thiểu số; lĩnh vực nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe...

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa phát biểu tại diễn đàn.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã trao đổi, thể hiện quan điểm của mình về những kết quả đã đạt được; rút ra một số tồn tại, hạn chế và các “điểm nghẽn” trong việc ứng dụng công trình, kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; đồng thời kiến nghị các giải pháp để thúc đẩy việc ứng dụng các công trình, kết quả nghiên cứu đã được đánh giá, nghiệm thu.

Quang cảnh diễn đàn.

Thông qua việc tổ chức diễn đàn, là cơ sở phục vụ các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống phù hợp với yêu cầu xã hội mà trước hết là đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Nguyễn Đạt