Gìn giữ và phát huy các môn thể thao của đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhiều môn thể thao truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở các xã miền Tây xứ Thanh, như: ném còn, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ... được gìn giữ và phát huy. Qua đó, góp phần tạo sân chơi bổ ích, nâng cao sức khỏe cho người dân.

Trong các hội thi, môn thể thao đẩy gậy có sức hút đối với khán giả.

Sơn Thủy là xã biên giới, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống nhiều khó khăn, nhưng người dân luôn quan tâm tới việc gìn giữ và phát huy nhiều môn thể thao truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Để đạt được kết quả này, xã Sơn Thủy thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc gìn giữ, phát triển các môn thể thao truyền thống. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, sửa chữa khuôn viên các nhà văn hóa bản, khu vui chơi thể thao để Nhân dân có nơi tập luyện thể dục thể thao. Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu các môn thể thao truyền thống nhằm phát triển sâu rộng phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, chia sẻ: Đã từ lâu mỗi dịp lễ, tết các bản trong xã lại tổ chức nhiều môn thể thao truyền thống. Các môn thể thao này không phân biệt nam, nữ, lứa tuổi, nên thu hút đông đảo người dân tham gia. Đây là dịp để bà con trong bản thắt chặt thêm tình đoàn kết, tạo không khí phấn khởi, góp phần gìn giữ và phát huy các môn thể thao của dân tộc mình.

Để bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc thiểu số trong cộng đồng dân cư, nhiều xã miền núi tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao gắn với sự kiện tổ chức ngày lễ kỷ niệm của đất nước. Đặc biệt, những năm gần đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức các hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy các môn thể thao của đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, có việc thực hiện Dự án 6, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tổ chức hội thi thể thao truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa. Đây là dịp để đồng bào các dân tộc đua tài, rèn luyện sức khỏe, tạo sự gắn kết cộng đồng và gìn giữ, phát huy các môn thể thao truyền thống.

Ông Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: Hiện nay, nhiều môn thể thao của đồng bào dân tộc thiểu số được đưa vào các hội thi thể thao cấp tỉnh. Điều này, càng thêm khẳng định sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với việc bảo tồn, phát triển thể thao dân tộc. Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo các xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống quan tâm gìn giữ và phát huy các môn thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số thông qua lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, lễ hội. Duy trì hội thi thể thao các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, thúc đẩy sự phát triển của phong trào thể dục thể thao tại các xã miền núi nói riêng và đối với phong trào thể dục thể thao của tỉnh Thanh Hóa nói chung. Qua đó, tiếp tục hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Đề án “Phát triển thể dục thể thao của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Bài và ảnh: Hải Anh