Gameshow “5 ngày 10 tiếng” - sân chơi hấp dẫn cho lứa tuổi mầm non

Trong xu thế đổi mới giáo dục mầm non, việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sinh động, giàu tương tác đang ngày càng được chú trọng. Không chỉ dừng lại ở việc “học mà chơi”, các sân chơi dành cho trẻ mầm non còn hướng tới mục tiêu giúp trẻ mạnh dạn thể hiện bản thân, phát triển kỹ năng toàn diện. Từ định hướng đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Gameshow “5 ngày 10 tiếng” - một sân chơi giáo dục kết hợp giải trí dành cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa ghi hình thử nghiệm Gameshow “5 ngày 10 tiếng”

Tên gọi “5 ngày 10 tiếng” được lấy cảm hứng từ chính nhịp sinh hoạt quen thuộc của trẻ mầm non: 5 ngày đến trường mỗi tuần và khoảng 10 tiếng mỗi ngày gắn bó với thầy cô, bạn bè. Đây là khoảng thời gian trẻ được học, được chơi, được khám phá và hình thành những kỹ năng đầu đời. Con số gần gũi ấy cũng giúp phụ huynh dễ dàng hình dung và đồng hành cùng hành trình trưởng thành của con em mình trong môi trường giáo dục sớm.

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Trưởng phòng Văn nghệ - Thể thao và Giải trí, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa cho biết: “Gameshow được xây dựng như một sân chơi thân thiện, nơi mỗi em nhỏ đều có cơ hội tham gia, trải nghiệm và tỏa sáng theo cách riêng. Thông qua các phần thi, chương trình mong muốn giúp trẻ tự tin hơn, chủ động hơn, đồng thời tạo tâm thế vui vẻ, hứng khởi trước khi bước vào bậc tiểu học.”

Nội dung chương trình được thiết kế phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi mầm non, bảo đảm yếu tố: vui - học - trải nghiệm.

Ba phần thi chính gồm: “Siêu nhí đấu trí”, giúp trẻ rèn luyện tư duy và khả năng nhận biết thông qua các câu hỏi trực quan, sinh động; “Nào mình cùng chơi nhé”, với các trò chơi vận động nhẹ nhàng, tăng sự nhanh nhẹn và tinh thần phối hợp; “Sàn diễn tuổi thơ”, nơi trẻ tự tin thể hiện năng khiếu nghệ thuật, cảm xúc và cá tính của mình. Xen kẽ các phần thi là những hoạt động giao lưu gần gũi, tạo không gian để trẻ bày tỏ suy nghĩ một cách tự nhiên.

Qua từng phần thi, các bé vừa học, vừa chơi, rèn luyện kỹ năng trong không khí vui tươi, hào hứng.

Mùa đầu tiên của Gameshow “5 ngày 10 tiếng” có sự tham gia của 32 đội thi đến từ các trường mầm non trên địa bàn tỉnh, tranh tài qua 31 chương trình với 5 vòng thi: Vòng loại, Thử thách, Tứ kết, Bán kết và Chung kết. Mỗi số có thời lượng 30 phút, dự kiến phát sóng vào tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa.

Để chương trình thực sự trở thành một sân chơi hấp dẫn, an toàn và phù hợp với trẻ mầm non, ê-kíp sản xuất đang tích cực hoàn thiện format, tổ chức ghi hình thử nghiệm và dàn dựng không gian sân khấu sinh động, gần gũi. Từ nội dung câu hỏi, trò chơi đến âm thanh, ánh sáng đều được thiết kế nhẹ nhàng, phù hợp với khả năng tiếp nhận của trẻ.

Dự kiến khởi quay vào tháng 1/2026, Gameshow “5 ngày 10 tiếng” được kỳ vọng không chỉ tạo môi trường trải nghiệm bổ ích, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh và giúp đổi mới, đa dạng hóa các chương trình thiếu nhi trên sóng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa.

Phương Anh