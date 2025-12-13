Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Podcast

Điểm tin 6h00 sáng Truyện ngắn Tản văn

[Podcast] Truyện ngắn: Người giữ lửa trong mưa lũ

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn "Người giữ lửa trong mưa lũ" của tác giả Nguyễn Thị Bích Nhàn qua giọng đọc Tuấn Tú.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

podcast mới

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh