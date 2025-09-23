Gieo “hạt giống đỏ” ở Trường THPT Quảng Xương I

Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên trong học sinh được Chi bộ Trường THPT Quảng Xương I đặc biệt quan tâm. Nhiều học sinh sau quá trình nỗ lực phấn đấu, rèn luyện đã vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, góp phần bổ sung nguồn lực, sức mạnh cho Đảng, tạo nền tảng để các em tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu, thể hiện sự nhiệt huyết, ý chí vươn lên trong tương lai.

Nhiều học sinh Trường THPT Quảng Xương I sau quá trình nỗ lực phấn đấu, rèn luyện đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Em Lê Thị Ngọc Diệp, học sinh lớp 12T1 trong 2 năm học qua đã luôn cố gắng rèn luyện và đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt, em đã khẳng định được năng lực của bản thân khi vinh dự là thành viên của đội tuyển Toán của trường tham gia các giải trong tỉnh. Ngoài ra, Diệp còn tham gia tích cực các hoạt động Đoàn như: Đôi bạn cùng tiến, các chương trình thiện nguyện, hoạt động tuyên truyền, phong trào văn nghệ. Vì vậy, em đã được chi bộ nhà trường cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Ngọc Diệp tâm sự: “Được sinh ra trong gia đình có bố và mẹ đều là đảng viên, đặc biệt bố em được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng khi mới 20 tuổi nên em được gia đình định hướng cho phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Bởi vậy em đã vạch ra những mục tiêu cụ thể để phấn đấu”.

Với em Lê Thị Ngọc Anh, học sinh lớp 12T2, đang được chi bộ nhà trường theo dõi để giới thiệu kết nạp Đảng. Để có được kết quả này, em đã phấn đấu ngay từ khi vào học lớp 10. Em được nhà trường “định hướng tương lai”, với nhiều nội dung hữu ích, qua đó giúp em phát huy sở trường của mình. Ngoài định hướng về việc học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống, các thầy cô phụ trách hoạt động công tác đoàn đã bồi dưỡng cho các em những kiến thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, gương những chiến sĩ cách mạng cùng một số vấn đề về công tác lãnh đạo... Từ những cơ sở này, căn cứ vào khả năng học tập, học sinh sẽ viết đơn tình nguyện, đăng ký phấn đấu vào Đảng.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng, Chi bộ Trường THPT Quảng Xương I đã xây dựng và ban hành kế hoạch kết nạp đảng viên mới theo phương châm đảm bảo về chất lượng, không chạy theo số lượng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Trường THPT Quảng Xương I luôn tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, từ đó hình thành nhân cách, lối sống, xây dựng hoài bão, lý tưởng, khát vọng sống đúng đắn cho học sinh. Để giới thiệu cho Đảng những học sinh ưu tú, chi bộ giao nhiệm vụ cho các các tổ chức đoàn thể, trong đó nòng cốt là đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch tạo nguồn trong từng năm học. Đặc biệt, trong công tác tạo nguồn, vai trò của giáo viên chủ nhiệm là những người có thời gian gần gũi, sâu sát với học sinh rất quan trọng. Ngay từ lớp 10, thông qua các hoạt động học tập, ngoại khóa, thiện nguyện, hoạt động vì cộng đồng, Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm phát hiện những học sinh ưu tú có lý tưởng sống cao đẹp. Khi đã lựa chọn những đoàn viên ưu tú, chi bộ đưa vào “ươm mầm” và giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, đồng thời phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ để các em phát huy sở trường của mình, phát triển toàn diện.

Đến lớp 12, chi bộ một lần nữa rà soát tất cả các mặt, đặc biệt là ý thức phấn đấu, lý tưởng cách mạng của học sinh rồi cử những quần chúng ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giao nhiệm vụ cho đảng viên chính thức giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Các đảng viên được phân công giúp đỡ tiếp tục sát sao hơn, báo cáo thường xuyên hơn các mặt phấn đấu của quần chúng ưu tú.

Thầy Lưu Ngọc Châu, Bí thư Đoàn Trường THPT Quảng Xương I cho biết: “Đoàn thanh niên nhà trường đã rà soát, lựa chọn những đoàn viên tiêu biểu nhằm bồi dưỡng, giúp đỡ các em vào Đảng. Để học sinh có môi trường rèn luyện, phấn đấu, Đoàn trường đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thu hút các em tham gia, điển hình như phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Trường an toàn giao thông”... Qua đó lựa chọn những em tiêu biểu đi học lớp nhận thức về Đảng, đưa vào kế hoạch bồi dưỡng, kết nạp Đảng năm lớp 12”.

Từ sự giúp đỡ của các đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm, đảng viên theo dõi, giúp đỡ, khích lệ, trong năm học vừa qua, nhiều học sinh Trường THPT Quảng Xương I đã nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, trưởng thành, xác định động cơ đúng đắn và nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng. Do đó, số lượng đảng viên là học sinh được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng tăng lên theo từng năm học. Năm học 2020-2021, chi bộ nhà trường chỉ kết nạp được 2 đảng viên là học sinh thì đến năm học 2024-2025, chi bộ nhà trường đã kết nạp được 36 đảng viên là học sinh.

Cô Nguyễn Thị Quyên, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương I cho biết: “Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm chính trị, Đảng ủy cơ sở để nắm chắc quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên. Quá trình tổ chức được thực hiện mang tính dài hơi và cần đến sự tâm huyết, trách nhiệm, thường xuyên và liên tục. Trường cũng đề ra các tiêu chí học sinh được kết nạp Đảng không chỉ là học sinh giỏi, có đạo đức, lối sống tốt mà còn phải tham gia tốt các hoạt động phong trào trong nhà trường và có sức ảnh hưởng, lan tỏa tích cực... Do đưa tiêu chí kết nạp đảng viên gắn với hoạt động thực tiễn nên phong trào dạy học của giáo viên và việc học tập của học sinh được nâng lên”.

Bài và ảnh: Minh Khanh