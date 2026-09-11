Giáo dục xã Lưu Vệ - những bước tiến mới

Nhìn lại hơn 1 năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Lưu Vệ không chỉ ghi dấu ấn trong nhiệm vụ tinh gọn bộ máy hành chính mà còn kiến tạo những bước tiến mới, sự chuyển mình mạnh mẽ trong sự nghiệp “trồng người”.

Lãnh đạo xã Lưu Vệ và đơn vị tài trợ trao học bổng cho học sinh trên địa bàn xã có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Ngay sau khi xã Lưu Vệ được thành lập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phát triển sự nghiệp giáo dục. Từ chủ trương phân cấp, phân quyền, sự tinh gọn của hệ thống chính quyền 2 cấp việc đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp trên địa bàn đã được triển khai đồng bộ, kịp thời. Hơn một năm qua, xã đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các nhà trường với tổng kinh phí gần 61 tỷ đồng. Kết quả này đã góp phần chuẩn hóa, hiện đại hóa các nhà trường theo yêu cầu và chiến lược đổi mới giáo dục. Hiện nay, 100% trường học trên địa bàn xã đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt tỷ lệ 80%.

Không chỉ dừng lại ở việc đầu tư cơ sở hạ tầng, sự thay đổi trong tư duy quản trị địa phương cũng đã tác động sâu rộng đến chất lượng dạy và học thực chất. Lãnh đạo xã Lưu Vệ đã thể hiện rõ vai trò bám sát cơ sở, thường xuyên đối thoại để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các nhà trường, đồng thời phát huy hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục. Nhờ môi trường làm việc được cải thiện và sự quan tâm sát sao của chính quyền, đội ngũ cán bộ, giáo viên mỗi nhà trường có thêm động lực để đổi mới phương pháp giảng dạy, quản trị và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thầy giáo Đặng Ngọc Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Xương 2, xã Lưu Vệ, cho biết: “Trong bối cảnh tinh gọn của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền, nhà trường đã nhanh chóng thích ứng với phương thức làm việc mới; chuyển từ tư duy “quản lý hành chính” sang “quản trị nhà trường”; từ chờ chỉ đạo sang chủ động tham mưu; từ xử lý công việc riêng lẻ sang phối hợp đồng bộ; từ quản lý theo quy trình sang quản lý theo mục tiêu và kết quả”.

Sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, sự chuyển mình mạnh mẽ và đồng bộ từ mỗi đơn vị trường đã mang lại những kết quả nổi bật, toàn diện. Công tác huy động nguồn lực và xã hội hóa giáo dục đạt hiệu quả cao; kỷ cương, nền nếp học đường được siết chặt, song vẫn bảo đảm môi trường giáo dục dân chủ, cởi mở. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và kiểm tra, đánh giá từng bước đi vào nền nếp. Công tác phổ cập giáo dục, xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài và phát triển văn hóa đọc được duy trì hiệu quả. Đặc biệt, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn tiếp tục có bước tiến mới. Minh chứng cho thấy, trong năm học 2025-2026, toàn xã 262 lượt học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa, khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, IOE... cấp tỉnh; 1.330 lượt học sinh đạt giải các kỳ thi, hội thi, giao lưu cấp xã. Ví như, tại kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, toàn xã có 35/37 em dự thi đoạt giải với 3 giải nhất, 16 giải nhì, 12 giải ba và 4 giải khuyến khích, đứng thứ 4/166 phường, xã trong toàn tỉnh. Tham gia dự thi hội thi giao lưu về an toàn giao thông cấp tỉnh đối với các cấp học phổ thông, học sinh xã Lưu Vệ đoạt 5 giải, trong đó có 1 bài được lựa chọn tham gia dự thi cấp quốc gia... Theo Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Vệ Nguyễn Thị Thu, kết quả đạt được trong năm học 2025-2026 tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của địa phương; đồng thời cho thấy hiệu quả bước đầu triển khai tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi tập trung sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Những thành tích đạt được là minh chứng cho một nền tảng giáo dục vững chắc được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đó cũng là kết tinh của tinh thần đoàn kết, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân kể từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Trên nền tảng vững chắc cùng truyền thống hiếu học của quê hương, ngành giáo dục xã Lưu Vệ quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học nhằm “ươm mầm”, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Phong Sắc