Giảm thủ tục, tăng minh bạch khâu tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú

Đến thời điểm này, các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027. Đây là mùa tuyển sinh đầu tiên được triển khai sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Việc phân cấp cho UBND xã có trường nội trú chủ trì tuyển sinh, cùng với nhiều quy định mới về hồ sơ và xác minh thông tin đã góp phần rút ngắn quy trình, tạo thuận lợi cho học sinh vùng cao, đồng thời vẫn bảo đảm công khai, minh bạch và đúng đối tượng.

Hội đồng tuyển sinh rà soát hồ sơ tuyển sinh lớp 6 Trường PTDTNT THCS Thường Xuân năm học 2026-2027.

Chủ động từ cơ sở

Mùa tuyển sinh năm nay, UBND các xã có trường PTDTNT trực tiếp ban hành kế hoạch, thành lập hội đồng tuyển sinh, tổ chức xét tuyển và phê duyệt kết quả. Tại địa bàn huyện Quan Hóa cũ, UBND xã Hồi Xuân được giao chủ trì tuyển sinh cho Trường PTDTNT THCS Quan Hóa. Ngay sau khi kế hoạch tuyển sinh được ban hành, các trường tiểu học trên địa bàn các xã đã phối hợp rà soát đối tượng, hướng dẫn học sinh hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Hội đồng tuyển sinh tổ chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, công khai danh sách dự kiến trúng tuyển và giải quyết các ý kiến của phụ huynh trước khi trình phê duyệt kết quả chính thức. Kết quả, Trường PTDTNT THCS Quan Hóa tiếp nhận 97 hồ sơ đăng ký dự tuyển và tuyển đủ 70 học sinh theo chỉ tiêu được giao.

Ông Trịnh Văn Tiến, Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS Quan Hóa, cho biết: “Đây là năm đầu tiên thực hiện theo mô hình mới, quá trình tuyển sinh diễn ra thuận lợi. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với UBND xã, các trường tiểu học và các địa phương trong vùng tuyển sinh để rà soát đối tượng, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển đúng quy định, bảo đảm tiến độ và quyền lợi của học sinh".

Theo bà Cầm Thị Hoàn, Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS Thường Xuân: "Việc đổi mới quy trình tuyển sinh không chỉ tạo thuận lợi cho phụ huynh mà còn giúp các nhà trường chủ động hơn trong tiếp nhận hồ sơ. Sự phối hợp giữa các trường tiểu học, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, hồ sơ của học sinh được rà soát ngay từ đầu. Những trường hợp cần xác minh được xử lý kịp thời nên quá trình tuyển sinh diễn ra đúng kế hoạch, hạn chế việc phải bổ sung hồ sơ nhiều lần".

Việc phân cấp về cấp xã giúp nhiều nội dung được xử lý ngay từ cơ sở, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đồng thời nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện.

Bảo đảm đúng đối tượng

Cùng với việc phân cấp thẩm quyền, mùa tuyển sinh năm nay cũng ghi nhận nhiều thay đổi theo hướng tạo thuận lợi hơn cho phụ huynh vùng cao. Một trong những điểm mới là hồ sơ dự tuyển không còn yêu cầu giấy xác nhận thông tin cư trú. Thay vào đó, phụ huynh thực hiện bản kê khai thông tin học sinh và chịu trách nhiệm về nội dung đã kê khai. Trường hợp cần thiết, cơ sở giáo dục sẽ chủ động phối hợp với cơ quan công an để xác minh thông tin cư trú, thay vì yêu cầu người dân tự đi xin xác nhận như trước.

Tại xã Trung Sơn, ngay sau khi nhận được hướng dẫn tuyển sinh, giáo viên các trường tiểu học đã chủ động rà soát học sinh đủ điều kiện, hướng dẫn phụ huynh kê khai thông tin và hoàn thiện hồ sơ ngay tại trường. Với những gia đình ở các bản xa, việc không phải tự đến cơ quan công an xin xác nhận cư trú như trước giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí đi lại.

Ông Lương Văn Thận - phụ huynh học sinh Lương Anh, xã Trung Sơn, cho biết: “Trước đây nghe nói phải xin xác nhận cư trú nên cũng lo vì nhà ở xa trung tâm. Năm nay giáo viên hướng dẫn kê khai ngay tại trường, nếu cần xác minh thì cơ quan chức năng thực hiện nên phụ huynh không phải đi lại nhiều".

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng hướng dẫn bổ sung đối với những trường hợp học sinh thay đổi nơi thường trú giữa các xã thuộc khu vực I, II, III hoặc giữa các thôn đặc biệt khó khăn. Chỉ cần bảo đảm thời gian thường trú liên tục từ 36 tháng trở lên và đáp ứng các điều kiện theo quy định, học sinh vẫn được xem xét thuộc đối tượng tuyển sinh. Quy định này góp phần bảo đảm quyền lợi cho học sinh trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo bà Nguyễn Thị Trang, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Bá Thước: “Việc đơn giản hóa hồ sơ nhằm giảm bớt giấy tờ, thời gian đi lại cho phụ huynh, nhưng không đồng nghĩa với nới lỏng điều kiện tuyển sinh. Những trường hợp cần làm rõ đều được phối hợp xác minh thông tin cư trú trước khi hội đồng tuyển sinh xét duyệt, qua đó bảo đảm đúng đối tượng, công bằng và minh bạch.”

Đến thời điểm này, năm tuyển sinh đầu tiên thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp cơ bản diễn ra thông suốt, không làm gián đoạn việc tiếp nhận học sinh. Thực tiễn cho thấy, việc phân cấp rõ trách nhiệm, cắt giảm thủ tục hành chính và tăng cường phối hợp trong xác minh thông tin không chỉ tạo thuận lợi cho người dân vùng cao mà còn góp phần bảo đảm công tác tuyển sinh được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, để chính sách dành cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục phát huy hiệu quả.

Bài và ảnh: Hương Quỳnh