Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2109/QĐ-TTg ngày 21/9/2025 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao năm 2025.

Giảm thời gian cấp Giấy miễn thị thực xuống còn 1 ngày.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 7 lĩnh vực: Báo chí; ưu đãi, miễn trừ; hội nghị, hội thảo quốc tế; hoạt động của các tổ chức nghiên cứu, hợp tác song phương; miễn thị thực; xuất nhập cảnh; công chứng.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung cách thức thực hiện trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia và giảm thời gian giải quyết các thủ tục sau: Thủ tục lập Văn phòng thường trú của báo chí nước ngoài tại Việt Nam; Thủ tục cử phóng viên thường trú tại các địa phương khác của Việt Nam; Thủ tục Cấp phép hoạt động báo chí tại Việt Nam cho phóng viên nước ngoài không thường trú tại Việt Nam...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy miễn thị thực tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài từ 02 ngày làm việc xuống 01 ngày làm việc; và bổ sung hình thức gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đối với thủ tục cấp thị thực cho người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời, giảm thời gian giải quyết thủ tục Công chứng tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch từ không quá 02 ngày làm việc còn trong vòng 24 giờ làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp, thời gian công chứng giảm từ không quá 10 ngày làm việc xuống 06 ngày làm việc.

Thủ tướng Chính phủ cho phép cơ quan sử dụng chữ ký số, con dấu số khi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước của Bộ Ngoại giao.

Theo VGP

#Thị thực #Cổng dịch vụ công Quốc gia #Thủ tướng chính phủ #Thủ tục hành chính #Việt nam #Làm việc #Bộ ngoại giao #Kinh doanh #Phó thủ tướng #Phóng viên thường trú

