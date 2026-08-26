Giám sát việc tích tụ, tập trung đất đai phát triển nông nghiệp tại xã Định Hòa

Sáng 26/8, Đoàn giám sát liên ngành của tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; việc quy hoạch, thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn.

Đoàn giám sát liên ngành làm việc tại xã Định Hòa.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026 xã Định Hòa đã tích tụ, tập trung hơn 90ha đất nông nghiệp; các hợp tác xã, doanh nghiệp liên kết sản xuất, bao tiêu khoảng 80ha lúa chất lượng cao.

Đối với chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, xã đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện theo quy định; vận động các hộ dân liên kết, chuyển nhượng, góp quyền sử dụng đất để hình thành vùng sản xuất quy mô lớn.

Đoàn giám sát thăm mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp từ tích tụ ruộng đất.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát tập trung làm rõ hiệu quả các mô hình cánh đồng mẫu lớn, sản xuất ứng dụng công nghệ cao; tình hình biến động, chuyển mục đích sử dụng đất; việc quản lý, khai thác quỹ đất công ích, nhất là diện tích cho thuê sản xuất nông nghiệp.

Đoàn yêu cầu địa phương làm rõ tính pháp lý của các trường hợp cho thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất giữa người dân và doanh nghiệp; việc thực hiện, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và những khó khăn về hồ sơ, thủ tục trong quá trình tích tụ đất đai.

Đoàn giám sát đề nghị xã Định Hòa tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tích tụ đất trên cơ sở tự nguyện, bảo đảm quyền lợi hợp pháp; rà soát, đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện phục vụ các vùng sản xuất tập trung, tạo nền tảng phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao và bền vững.

Đồng thời, rà soát quỹ đất, chấn chỉnh việc sử dụng đất chưa đúng quy định; tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp, bảo đảm tích tụ đất đai đúng pháp luật, đúng quy hoạch, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Hoàng Lan