Giảm “áp lực” chỗ để xe tại chung cư: Cần tầm nhìn dài hạn

Tình trạng thiếu chỗ đỗ xe, nhất là chỗ đỗ xe ô tô không chỉ diễn ra ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, mà đã xuất hiện ở một số khu chung cư cao tầng trên địa bàn Thanh Hóa gây bất tiện trong đời sống, sinh hoạt của người dân và ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự đô thị, đòi hỏi những giải pháp có tầm nhìn dài hạn.

Một phần khu vực sân chơi, lối đi chung của Chung cư Tecco Towers, phường Hạc Thành được bố trí làm chỗ để xe.

Xe nhiều, chỗ đỗ ít

Tại dự án Chung cư Tecco Towers, phường Hạc Thành, 3 tòa nhà chung cư A, B, C cao 21 tầng nổi, 1 tầng hầm với 532 căn chung cư và 10 căn thương mại. Diện tích khu đất thực hiện dự án 5.500m2, trong đó diện tích xây dựng nhà chung cư 2.885m2; diện tích sân vườn, bồn hoa cây xanh 2.615m2. Riêng diện tích chỗ để xe theo hồ sơ thiết kế phê duyệt 1.362m2 được bố trí tại tầng hầm của tòa nhà. Tại khu tầng hầm này đảm bảo diện tích chỗ để xe đạp, xe máy, đồng thời sắp xếp bố trí được 92 chỗ để xe ô tô. Trong khi đó, tòa nhà chung cư này hiện có hàng trăm xe ô tô, khách đến chung cư càng khó khăn khi tìm được chỗ đậu xe. Tình trạng ùn tắc, lộn xộn quanh khu chung cư từng là “bài toán” khiến chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan loay hoay tìm cách khắc phục. Đến nay, số xe ô tô không có chỗ để xe trong hầm phải bố trí một phần đậu, đỗ tại khu vực sân chơi, lối đi chung của chung cư hoặc đậu đỗ tại vỉa hè, khu vực đường Trịnh Tùng, Phạm Vấn...

Dự án Chung cư Louis Apartment, phường Hạc Thành được hình thành từ năm 2019, có quy mô tòa nhà cao 20 tầng, 1 tầng hầm, trong đó khu tầng 1 và 2 của tòa nhà được bố trí làm dịch vụ văn phòng. Diện tích khu đất thực hiện dự án 3.425,2m2; diện tích chỗ để xe theo hồ sơ thiết kế phê duyệt tại tầng hầm của tòa nhà song diện tích nhỏ, không đáp ứng được nhu cầu về chỗ để xe ô tô. Xe ô tô của các hộ dân sinh sống tại chung cư cũng như của khách đến giao dịch tại các văn phòng phải sắp xếp đậu, đỗ tại vị trí sân, đường nội bộ hoặc để trên lòng đường, vỉa hè khu vực xung quanh...

Mua căn hộ chung cư nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội tại số 81 Trường Thi, phường Hạc Thành, chị Nguyễn T.T. đã chuyển về đây sinh sống được hơn 3 năm. Đầu năm 2025, gia đình chị dành dụm được khoản tiền để mua chiếc xe ô tô, song điều chị băn khoăn nhất là tìm chỗ để xe. Chị T. cho biết: "Tòa nhà có tầng hầm để ô tô, xe máy, với khoảng 40 chỗ để ô tô, tuy nhiên đã chật kín. Thậm chí, nhiều xe máy phải bố trí xếp thành từng hàng phía trước tòa nhà. Bây giờ đi làm về, tìm được một chỗ đậu xe thật sự vất vả.

Tìm lời giải cho “bài toán” khó

Đánh giá của Sở Xây dựng cho thấy, vấn đề thiếu chỗ để xe ô tô tại các khu chung cư trên địa bàn tỉnh cũng là tình trạng chung tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Có nhiều yếu tố dẫn đến thực trạng này, đó là: Một số dự án nhà ở chung cư được triển khai từ lâu trước thời điểm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư có hiệu lực (Quy chuẩn QCVN 04:2019/BXD, được thay thế bởi Quy chuẩn QCVN 04:2021/BXD); trong khi đó tốc độ đô thị hóa và gia tăng phương tiện cá nhân lớn trong những năm gần đây là nguyên nhân chính gây sức ép lớn lên hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Chung cư thu nhập thấp tại lô C5 thuộc Khu đô thị Nam TP Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành).

Việc dự báo, khả năng tính toán phương án quy hoạch, đầu tư xây dựng của một số chủ đầu tư cũng như cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế, chưa lường trước được sự phát triển phương tiện giao thông cá nhân. Chi phí đầu tư xây dựng để bố trí diện tích chỗ để xe ô tô có thể làm tăng tổng mức đầu tư, dẫn đến tăng giá bán căn hộ nên chưa được các chủ đầu tư quan tâm nhiều, trong khi tâm lý người mua nhà chung cư với giá thấp chiếm tỷ lệ cao. Bên cạnh đó, một số nguyên nhân xuất phát từ ý thức đậu, đỗ xe của một số người dân còn chưa cao...

Trước bài toán khó về chỗ để xe tại các dự án chung cư cao tầng, giải pháp tổng thể được các ngành chuyên môn của tỉnh đưa ra đó là: Tiếp tục nâng cao công tác quản lý lập, thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng; công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế, cấp phép xây dựng các dự án đầu tư xây dựng có nhà chung cư, đảm bảo bố trí chỗ để xe tối thiểu bằng 1,3 lần quy định tối thiểu của quy chuẩn hiện hành. Đồng thời, nghiên cứu tham mưu các giải pháp phát triển loại hình phương tiện giao thông công cộng và bãi đỗ xe thông minh theo quy định; giải pháp để xe ô tô trên lòng đường, vỉa hè đô thị theo quy định. Chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần thường xuyên kiểm tra, rà soát, có phương án bố trí, sắp xếp các điểm đậu, đỗ xe ô tô đảm bảo cảnh quan, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định. Các chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan, nghiên cứu đề xuất các giải pháp và tổ chức triển khai thực hiện việc bố trí, sắp xếp các điểm đậu, đỗ xe ô tô hiệu quả, giảm “áp lực” chỗ để xe tại các chung cư.

Một yếu tố đặc biệt quan trọng là các cơ quan có thẩm quyền cần tiến hành rà soát, nghiên cứu, đánh giá và có sự điều chỉnh phù hợp các tiêu chuẩn hiện hành. Việc quy hoạch chỗ đỗ xe tại các dự án chung cư phải được tính toán một cách khoa học, khả thi và gắn liền với tổng thể mặt bằng dự án, vị trí xây dựng chung cư, bảo đảm tầm nhìn dài hạn. Từ đó, bố trí hợp lý không gian công cộng, khuôn viên và bãi đỗ xe, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân và yêu cầu phát triển đô thị bền vững.

Bài và ảnh: Việt Hương