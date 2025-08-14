Geneva tạm thời miễn phí giao thông công cộng để giảm ô nhiễm

Thụy Sĩ đã lần đầu tiên áp dụng chính sách tạm thời miễn phí giao thông công cộng tại Geneva nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm gia tăng tại thành phố này. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Geneva đang trải qua tình trạng ô nhiễm ozone nghiêm trọng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đây là loại khí độc có thể gây ra các vấn đề về hô hấp, chứng đau đầu và hen suyễn.

Số liệu chính thức cho thấy nồng độ ozone ở Geneva đã vượt ngưỡng an toàn sức khỏe môi trường là 180 microgam/m3 trong hơn 24 giờ qua. Nhiệt độ trong ngày 12/8 lên tới 37 độ C, khiến chính quyền phải ban hành cảnh báo nắng nóng cho các khu vực phía Tây và Nam.

Chính quyền Geneva hy vọng chính sách miễn phí giao thông công cộng được áp dụng từ ngày 13/8 sẽ khuyến khích người dân và du khách chuyển từ đi ôtô riêng sang xe buýt, xe điện, tàu hỏa và thuyền, nhằm giảm lượng khí thải giao thông.

Sở Môi trường cho biết: "Các biện pháp được áp dụng khẩn cấp sẽ làm giảm lượng phát thải khí nitơ oxit, đặc biệt thông qua việc thúc đẩy giao thông công cộng và hạn chế lưu thông các phương tiện gây ô nhiễm nhất."

Ngoài miễn phí giao thông công cộng cho đến khi tình trạng ô nhiễm được cải thiện, từ 6h00 - 22h00 hằng ngày, chỉ những xe phát thải thấp mới được phép lưu thông trong trung tâm thành phố./.

Theo TTXVN