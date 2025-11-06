Gặp mặt phóng viên, KOL tiêu biểu trong phối hợp tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự

Sáng 6/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị gặp mặt phóng viên báo chí, người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL) tiêu biểu trong công tác phối hợp tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên và Dân vận Tỉnh ủy, Sở VH,TT&DL, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và các KOL tiêu biểu trong công tác phối hợp tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự.

Tại hội nghị, đại diện Công an tỉnh thông tin, trong những năm qua, đơn vị đã thực hiện và phối hợp với các cơ quan báo chí đăng tải, phát sóng hơn 21.300 lượt tin bài, phóng sự tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, KOL được Công an tỉnh quan tâm thực hiện trên nhiều kênh thông tin và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó giúp các cơ quan báo chí, KOL và Nhân dân tiếp cận nguồn tin chính thống, chính xác, kịp thời về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các mặt công tác Công an.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng thời, thông qua báo chí, KOL, lực lượng Công an đã nhanh chóng nắm bắt dư luận xã hội, cập nhật những vấn đề còn tồn tại, bất cập trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng để điều chỉnh kịp thời, tạo sự đồng thuận chung trong xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của quần chúng Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Đại diện cơ quan báo chí Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi một số vấn đề liên quan đến công tác phối hợp tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự giữa lực lượng Công an với các cơ quan thông tấn báo chí và người có ảnh hưởng trên không gian mạng. Đồng thời, phân tích đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp, từ đó đưa ra định hướng, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được đồng thời cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan thông tấn báo chí, người có ảnh hưởng trên không gian mạng đối với công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Đồng chí Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan thông tấn báo chí và người có ảnh hưởng trên không gian mạng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, thường xuyên, kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin về các vấn đề an ninh trật tự. Tiếp tục phản bác những thông tin tiêu cực, sại lệch, xấu độc để góp phần định hình không gian văn hóa lành mạnh, văn minh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lợi ích chính đáng của Nhân dân. Đổi mới nội dung đăng tải các tin bài, đảm bảo tính thời sự, hấp dẫn. Tăng thời lượng phát sóng các chuyên trang, chuyên mục, bản tin về an ninh trật tự, tăng cường đăng tải các tin, bài mang tính giáo dục, định hướng, cổ vũ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phương châm “tiếp cận nhanh, truyền tải kịp thời, thông tin chính xác”.

Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trọng tâm là thực hiện các nội dung: Triển khai thực hiện 7 nghị quyết của Bộ Chính trị, trọng tâm là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Đồng thời, các cơ quan thông tấn báo chí và người có ảnh hưởng trên không gian mạng cần lan tỏa các tấm gương dũng cảm, tinh thần sẵn sàng hy sinh, kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, những việc làm hay, hành động đẹp trong lực lượng Công an.

Nguyễn Đạt