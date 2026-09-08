Gần 600 người ra quân làm sạch khu vực ven biển phường Ngọc Sơn

Sáng 8/9, gần 600 cán bộ, công chức, viên chức, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an phường, dân quân và lực lượng các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân phường Ngọc Sơn đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường khu vực ven biển, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan, góp phần xây dựng môi trường biển sạch, đẹp.

Cán bộ, công chức và các tổ chức đoàn thể phường Ngọc Sơn ra quân làm sạch biển.

Các lực lượng được huy động tập trung thu gom, vận chuyển rác thải tại bãi biển và những khu vực tập kết, thu mua, chế biến hải sản; làm sạch các tuyến đường, khu vực dân cư ven biển.

Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, các hộ sản xuất, kinh doanh nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác, nước thải ra khu vực bãi biển.

Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Sơn Mai Sỹ Lân và cán bộ công chức Đảng ủy, UBND phường tham gia dọn vệ sinh

môi trường biển.

Ngọc Sơn là địa bàn có hoạt động khai thác, nuôi trồng, thu mua và chế biến thủy sản khá lớn. Do vậy, việc bảo đảm vệ sinh môi trường, sắp xếp tàu thuyền, khu vực bốc dỡ sản phẩm khoa học, hợp lý được địa phương xác định là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên.

Lực lượng công an tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Lãnh đạo phường Ngọc Sơn cho biết, sau đợt ra quân này hoạt động vệ sinh môi trường khu vực ven biển sẽ được duy trì vào thứ 7 hàng tuần, gắn trách nhiệm của các tổ dân phố, đoàn thể và cộng đồng dân cư. Qua đó, từng bước hình thành nền nếp giữ gìn vệ sinh từ mỗi hộ dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hướng tới giải quyết bền vững vấn đề môi trường và cảnh quan tại khu vực ven biển.

Tùng Lâm