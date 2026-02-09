Gần 25 nghìn lượt khách tham quan gian hàng Thanh Hóa tại Hội chợ Mùa Xuân

Sau 7 ngày diễn ra, Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 đã đón lượng khách lớn, tạo nên khung cảnh mua sắm sôi động. Theo thống kê, đến nay riêng tại không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa đã đón khoảng 25 nghìn lượt khách đến tham quan, mua sắm với doanh thu đạt khoảng 2 tỷ đồng.

Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của Thanh Hóa tại khu H1-10 (Hall 1), Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội) với chủ đề: “Thanh Hóa: Sắc Xuân hội nhập - Sản vật xứ Thanh” được đông đảo khách hàng đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

Đến với không gian trưng bày của Thanh Hoá, người dân, du khách được trải nghiệm sự phong phú của các sản phẩm nông sản sạch, đặc sản, sản phẩm OCOP, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng tiêu biểu như: Trà rau má, bột rau má Queen Farm; Nem chua Bà Lan; nước mắm Lê Gia; gạo Vina Green; chè sạch Chính Hà; hạt mắc ca Thành Phát, các sản phẩm của HTX Thủ công mỹ nghệ xã Tân Thọ ...

Quầy trưng bày của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn giới thiệu nhiều dòng sản phẩm mới là đồ uống, sản phẩm có nguồn gốc từ gạo như sữa gạo lứt đậu đỏ được nhiều người tiêu dùng tham quan, mua sắm.

Gian hàng nước mắm, mắm truyền thống và gia vị thực phẩm tự nhiên từ hải sản Lê Gia - chủ thể có sản phẩm đạt OCOP 5 sao Quốc gia.

Tại gian hàng của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phong Cách Mới, ông Trần Văn Tân, Tổng Giám đốc Công ty chia sẻ: “Đến với hội chợ là dịp để đơn vị tiếp tục khẳng định thương hiệu sản phẩm và kết nối thêm một số đối tác hướng tới xuất khẩu các sản phẩm từ bột rau má, bột tía tô”.

Bà Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc HTX thủ công mỹ nghệ Tân Thọ cho biết: "HTX đã chủ động sắp xếp nhân lực, chuẩn bị sản phẩm đầy đủ để bảo đảm hình ảnh gian hàng chỉn chu nhất. Hội chợ là dịp để HTX kết nối thêm nhiều đối tác, khách hàng mới".

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026 diễn ra từ 2/2 đến 13/2, quy tụ 3.000 gian hàng của đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, đơn vị sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như nông sản, thực phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ... Sự đa dạng của các sản phẩm đã tạo nên không gian giao thương sôi động, đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp Tết của người dân và khách tham quan.

Không chỉ nhộn nhịp mua sắm, Hội chợ Mùa Xuân 2026 còn có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn, tạo không khí vui tươi chào đón mùa Xuân.

Video: Không khí tham quan, mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân.

Thanh Thảo