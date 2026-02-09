Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Gần 25 nghìn lượt khách tham quan gian hàng Thanh Hóa tại Hội chợ Mùa Xuân

Thanh Thảo
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sau 7 ngày diễn ra, Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 đã đón lượng khách lớn, tạo nên khung cảnh mua sắm sôi động. Theo thống kê, đến nay riêng tại không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa đã đón khoảng 25 nghìn lượt khách đến tham quan, mua sắm với doanh thu đạt khoảng 2 tỷ đồng.

Gần 25 nghìn lượt khách tham quan gian hàng Thanh Hóa tại Hội chợ Mùa Xuân

Sau 7 ngày diễn ra, Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 đã đón lượng khách lớn, tạo nên khung cảnh mua sắm sôi động. Theo thống kê, đến nay riêng tại không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa đã đón khoảng 25 nghìn lượt khách đến tham quan, mua sắm với doanh thu đạt khoảng 2 tỷ đồng.

Gần 25 nghìn lượt khách tham quan gian hàng Thanh Hóa tại Hội chợ Mùa Xuân

Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của Thanh Hóa tại khu H1-10 (Hall 1), Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội) với chủ đề: “Thanh Hóa: Sắc Xuân hội nhập - Sản vật xứ Thanh” được đông đảo khách hàng đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

Gần 25 nghìn lượt khách tham quan gian hàng Thanh Hóa tại Hội chợ Mùa Xuân

Đến với không gian trưng bày của Thanh Hoá, người dân, du khách được trải nghiệm sự phong phú của các sản phẩm nông sản sạch, đặc sản, sản phẩm OCOP, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng tiêu biểu như: Trà rau má, bột rau má Queen Farm; Nem chua Bà Lan; nước mắm Lê Gia; gạo Vina Green; chè sạch Chính Hà; hạt mắc ca Thành Phát, các sản phẩm của HTX Thủ công mỹ nghệ xã Tân Thọ ...

Gần 25 nghìn lượt khách tham quan gian hàng Thanh Hóa tại Hội chợ Mùa Xuân

Quầy trưng bày của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn giới thiệu nhiều dòng sản phẩm mới là đồ uống, sản phẩm có nguồn gốc từ gạo như sữa gạo lứt đậu đỏ được nhiều người tiêu dùng tham quan, mua sắm.

Gần 25 nghìn lượt khách tham quan gian hàng Thanh Hóa tại Hội chợ Mùa Xuân

Gian hàng nước mắm, mắm truyền thống và gia vị thực phẩm tự nhiên từ hải sản Lê Gia - chủ thể có sản phẩm đạt OCOP 5 sao Quốc gia.

Gần 25 nghìn lượt khách tham quan gian hàng Thanh Hóa tại Hội chợ Mùa Xuân

Tại gian hàng của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phong Cách Mới, ông Trần Văn Tân, Tổng Giám đốc Công ty chia sẻ: “Đến với hội chợ là dịp để đơn vị tiếp tục khẳng định thương hiệu sản phẩm và kết nối thêm một số đối tác hướng tới xuất khẩu các sản phẩm từ bột rau má, bột tía tô”.

Gần 25 nghìn lượt khách tham quan gian hàng Thanh Hóa tại Hội chợ Mùa Xuân

Bà Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc HTX thủ công mỹ nghệ Tân Thọ cho biết: "HTX đã chủ động sắp xếp nhân lực, chuẩn bị sản phẩm đầy đủ để bảo đảm hình ảnh gian hàng chỉn chu nhất. Hội chợ là dịp để HTX kết nối thêm nhiều đối tác, khách hàng mới".

Gần 25 nghìn lượt khách tham quan gian hàng Thanh Hóa tại Hội chợ Mùa Xuân

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026 diễn ra từ 2/2 đến 13/2, quy tụ 3.000 gian hàng của đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, đơn vị sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như nông sản, thực phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ... Sự đa dạng của các sản phẩm đã tạo nên không gian giao thương sôi động, đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp Tết của người dân và khách tham quan.

Gần 25 nghìn lượt khách tham quan gian hàng Thanh Hóa tại Hội chợ Mùa Xuân

Không chỉ nhộn nhịp mua sắm, Hội chợ Mùa Xuân 2026 còn có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn, tạo không khí vui tươi chào đón mùa Xuân.

Video: Không khí tham quan, mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân.

Thanh Thảo

  • Gần 25 nghìn lượt khách tham quan gian hàng Thanh Hóa tại Hội chợ Mùa Xuân
    Gần 100 sản phẩm tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa tham gia Hội chợ Mùa Xuân 2026

    Với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 sẽ diễn ra từ 2/2 đến ngày 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh, TP Hà Nội. Tham gia Hội chợ, tỉnh Thanh Hóa trưng bày giới thiệu gần 100 sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của các đơn vị, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.

Từ khóa:

#Thanh hóa #Mùa xuân #Mua sắm #Khách tham quan #Không gian #Doanh thu #Sôi động #Quảng bá #Sản phẩm #Hàng hóa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

“Quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần” vì hạnh phúc Nhân dân (Bài 1): “Hành động” để mọi người dân đều “nhìn được, thấy được kết quả”

“Quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần” vì hạnh phúc Nhân dân (Bài 1): “Hành động” để mọi người dân đều “nhìn được, thấy được kết quả”

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết "Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!", nhấn mạnh yêu cầu: Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đưa ra những quyết sách có tầm nhìn chiến lược và đột...
Bá Thước thâm canh, phục tráng hiệu quả rừng luồng

Bá Thước thâm canh, phục tráng hiệu quả rừng luồng

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Đến tháng 1/2026, xã Bá Thước có 7.508,93ha có rừng, trong đó rừng tự nhiên là 5.184,18ha, còn lại là diện tích rừng trồng, độ che phủ đạt 63,3%. Cây thế mạnh của địa phương ngoài cây gỗ là luồng (hiện nay xã Bá Thước có 1.174,53ha rừng luồng).
Sun Group tài trợ gói thiết bị y tế trị giá 12 tỷ đồng cho Trung tâm y tế Tương Dương

Sun Group tài trợ gói thiết bị y tế trị giá 12 tỷ đồng cho Trung tâm y tế Tương Dương

Kinh tế
Ngày 9/2 tại tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ khánh thành tòa nhà khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương. Nhân dịp này, Tập đoàn Sun Group trao tài trợ hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại với tổng giá trị lên đến 12 tỷ đồng, góp phần giúp địa phương nâng cao chất lượng chăm...
Khoảng 8.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia khảo sát đánh giá DCCI tỉnh Thanh Hóa năm 2025

Khoảng 8.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia khảo sát đánh giá DCCI tỉnh Thanh Hóa năm 2025

Kinh tế
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định kèm Kế hoạch triển khai khảo sát, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các phường, xã (DCCI) năm 2025, làm cơ sở quan trọng để đo lường chất lượng điều hành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh