Gần 100 sản phẩm tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa tham gia Hội chợ Mùa Xuân 2026

Với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 sẽ diễn ra từ 2/2 đến ngày 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh, TP Hà Nội. Tham gia Hội chợ, tỉnh Thanh Hóa trưng bày giới thiệu gần 100 sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của các đơn vị, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.

Khu gian hàng trưng bày, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa với chủ đề: “Thanh Hóa: Sắc Xuân hội nhập - Sản vật xứ Thanh” sẽ được tổ chức tại Phân khu “Du xuân quê hương - Sản vật Bốn phương”.

Sở Công thương đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương lựa chọn 25 đơn vị doanh nghiệp, HTX với gần 100 sản phẩm hàng hóa tiêu biểu là mặt hàng nông sản sạch, đặc sản, sản phẩm OCOP, các sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, chứng nhận, chỉ dẫn địa lý của tỉnh để quảng bá giới thiệu tại hội chợ.

Sau thành công khi tham gia Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, HTX Thủ công mỹ nghệ Tân Thọ đang khẩn trương sản xuất nhiều sản phẩm với mẫu mã phong phú, đa dạng để tham gia Hội chợ Mùa Xuân năm 2026.

Công ty CP đầu tư phát triển VinaGreen sẽ mang đến Hội chợ mùa Xuân năm 2026 combo Quà Tết với những sản phẩm đặc trưng như: gạo ST 25 Ngàn Nưa, ST 25 VinaGreen, nếp cái hoa vàng Ngàn Nưa...

Nem chua và các mặt hàng nông sản sạch, sản phẩm ẩm thực đặc trưng xứ Thanh sẽ được trưng bày tại Hội chợ.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 có quy mô trưng bày khoảng 100.000 m2 trong nhà và hơn 45.000 m2 ngoài trời, dự kiến bố trí khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, cùng các không gian văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm.

Thông qua các sự kiện trong khuôn khổ hội chợ là cơ hội để các đơn vị, doanh nghiệp kết nối cung - cầu, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là dịp để Thanh Hóa quảng bá tiềm năng, thế mạnh, những thành tựu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời giới thiệu những nét đẹp, giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống xứ Thanh tới du khách trong nước và quốc tế.

Thanh Thảo