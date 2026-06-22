Gala chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Tối 22/6, tại Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh Thanh Hóa, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức đêm Gala chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Thường trực Hội LHPN Việt Nam.

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, cùng 190 đại biểu của 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu chúc mừng tại Gala.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và các đồng chí vừa được Đại hội tín nhiệm giao trọng trách mới.

Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội đã thể hiện ý chí, khát vọng, trí tuệ và tinh thần đoàn kết của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội. Những quyết sách được Đại hội thông qua là cơ sở để các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp các đoàn đại biểu Trung ương, các tỉnh, thành phố về dự chương trình. Đây là dịp để Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết với Hội LHPN các địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và các mục tiêu phát triển của đất nước.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tặng hoa chúc mừng Thường trực Hội LHPN Việt Nam.

Tiết mục dân vũ của phụ nữ phường Hạc Thành tại đêm Gala.

Tiết mục múa hát dân ca truyền thống “Đi cấy sáng trăng” của phụ nữ phường Đông Sơn.

Trong không khí phấn khởi, đêm Gala diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và hình ảnh phụ nữ Việt Nam “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, cổ vũ cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục thi đua, sớm đưa nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV vào cuộc sống.

Lê Hà