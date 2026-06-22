Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Gala chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Lê Hà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tối 22/6, tại Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh Thanh Hóa, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức đêm Gala chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Gala chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Tối 22/6, tại Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh Thanh Hóa, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức đêm Gala chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Gala chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Thường trực Hội LHPN Việt Nam.

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, cùng 190 đại biểu của 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Gala chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu chúc mừng tại Gala.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và các đồng chí vừa được Đại hội tín nhiệm giao trọng trách mới.

Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội đã thể hiện ý chí, khát vọng, trí tuệ và tinh thần đoàn kết của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội. Những quyết sách được Đại hội thông qua là cơ sở để các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp các đoàn đại biểu Trung ương, các tỉnh, thành phố về dự chương trình. Đây là dịp để Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết với Hội LHPN các địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và các mục tiêu phát triển của đất nước.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tặng hoa chúc mừng Thường trực Hội LHPN Việt Nam.

Gala chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Tiết mục dân vũ của phụ nữ phường Hạc Thành tại đêm Gala.

Gala chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Tiết mục múa hát dân ca truyền thống “Đi cấy sáng trăng” của phụ nữ phường Đông Sơn.

Trong không khí phấn khởi, đêm Gala diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và hình ảnh phụ nữ Việt Nam “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, cổ vũ cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục thi đua, sớm đưa nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV vào cuộc sống.

Lê Hà

Từ khóa:

#Hội LHPN Việt Nam #Đại hội đại biểu phụ nữ #Chủ tịch UBND tỉnh #Toàn quốc #Thành công #MTTQ #Phụ nữ Việt Nam #Trịnh Tuấn Sinh #Ban chấp hành trung ương đảng #chào mừng

Chủ đề Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Sau sắp xếp, xã Lưu Vệ còn 16 thôn 

Sau sắp xếp, xã Lưu Vệ còn 16 thôn 

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 22/6, HĐND xã Lưu Vệ khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) xem xét và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác sắp xếp đơn vị thôn và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi kiểm tra thực tế một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm...
Phối hợp đấu tranh làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch 

Phối hợp đấu tranh làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch 

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22/6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và UBND xã Bát Mọt tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp thực hiện Đề án “Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh