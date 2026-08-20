Eurowindow Light City: Nơi di sản tỏa sáng, kiến tạo biểu tượng sống mới của Thanh Hóa

Sau hơn hai thập kỷ khẳng định vị thế trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và bất động sản, Eurowindow Holding tiếp tục hành trình phát triển đô thị tại Thanh Hóa với Eurowindow Light City - Thành phố Ánh sáng bên sông Mã.

Chương phát triển mới của Eurowindow Holding tại Thanh Hóa

Năm 2017, Eurowindow Holding lần đầu hiện diện tại thị trường Thanh Hóa với dự án Eurowindow Garden City. Gần một thập kỷ sau, doanh nghiệp trở lại với một dự án có quy mô và tầm vóc lớn hơn nhiều lần: Eurowindow Light City, tọa lạc tại phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa.

Thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City tọa lạc tại trung tâm phát triển mới của thủ phủ tỉnh Thanh Hóa

Trên tổng diện tích khoảng 176 ha, dự án được quy hoạch với mật độ xây dựng 41%, dành phần lớn diện tích còn lại cho cây xanh, mặt nước và hệ thống tiện ích nội khu. Dự án hiện diện dọc bờ Bắc sông Mã – khu vực đang được định hướng trở thành trung tâm phát triển mới của thành phố, nơi hạ tầng giao thông và quy hoạch đô thị đang được mở rộng mạnh mẽ.

Không chỉ dừng lại ở quy mô, Eurowindow Light City được xây dựng dựa trên một triết lý phát triển riêng biệt: “Thắp sáng giá trị di sản – Kiến tạo cuộc sống hạnh phúc”. Đây là kim chỉ nam xuyên suốt từ quy hoạch, kiến trúc đến vận hành, đồng thời cũng là điều tạo nên sự khác biệt của dự án so với các khu đô thị khác tại Thanh Hóa.

Ánh sáng dẫn lối – ngôn ngữ nghệ thuật giữa lòng đô thị

Nếu như nhiều khu đô thị lựa chọn cảnh quan cây xanh hay mặt nước làm điểm nhấn, Eurowindow Light City chọn ánh sáng làm ngôn ngữ chủ đạo để kết nối con người với thiên nhiên và cảm xúc. Đại lộ Ánh sáng Di sản và Công viên Ánh sáng Tương tác độc đáo là hai hạng mục tiêu biểu, nơi ánh sáng được ứng dụng như một hình thức nghệ thuật trình diễn, mang đến trải nghiệm sống động cả ngày lẫn đêm cho cư dân.

Cách tiếp cận này cũng lý giải cho tên gọi “đô thị Ánh sáng” mà dự án theo đuổi – một định vị được xây dựng có chủ đích nhằm tạo dấu ấn riêng trên bản đồ bất động sản khu vực Bắc Trung Bộ.

Di sản Đông Sơn trong nhịp sống hiện đại

Bên cạnh yếu tố ánh sáng, Eurowindow Light City lựa chọn văn hóa Đông Sơn – một trong những giá trị di sản đặc trưng của vùng đất xứ Thanh – làm mạch nguồn cảm hứng xuyên suốt dự án. Những biểu tượng quen thuộc như chim Lạc, trống đồng, mặt trời được tái hiện thông qua công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại, tạo nên một không gian sống vừa lưu giữ bản sắc, vừa mang hơi thở đương đại.

Về mặt kiến trúc, dự án được phát triển với 7 phong cách khác nhau, từ Nhật Bản, Tân cổ điển Pháp, Đông Dương, Art Deco, Cổ điển Pháp, Hy Lạp đến Italia, mang lại sự đa dạng trong trải nghiệm không gian sống cho từng phân khu.

Khu đô thị xanh

Song song với yếu tố văn hóa và nghệ thuật, Eurowindow Light City chú trọng phát triển bền vững thông qua cảnh quan xanh, công trình xanh và vận hành tiết kiệm năng lượng.

Không chỉ sở hữu cây xanh và mặt nước lớn, Eurowindow Light City còn đáp ứng tiêu chí khu đô thị xanh khi sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng: cửa hộp kính kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt Eurowindow giúp chống ồn tiết kiệm điện. Dự án sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời cho hệ thống chiếu sáng đèn sân vườn, đèn tường, của các biệt thự, shophouse và một số khu vực công cộng; ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A. Khu đô thị Eurowindow Light City sử dụng hệ thống thu gom rác thải thông minh, hoạt động bằng năng lượng mặt trời, tự động đóng mở nén rác, tự động báo đầy về trung tâm giúp thu gom rác thải nhanh chóng, giảm ô nhiễm không khí. Dự án được vận hành theo tiêu chuẩn xanh thông qua việc quản lý năng lượng tiết kiệm, giảm lãng phí tài nguyên nước giúp kiến tạo môi trường sống bền vững cho cộng đồng cư dân.

Hệ sinh thái tiện ích

Với gần 200 tiện ích nội khu – từ Quảng trường Ánh sáng, Trung tâm Thương mại, Công viên Vận động Liên hoàn, Công viên Gym ngoài trời, Công viên Nghệ thuật đến hệ thống vườn chuyên đề như Vườn Nhật, Vườn Thiền, Vườn Yoga – Eurowindow Light City hướng tới việc trở thành một hệ sinh thái sống toàn diện, đáp ứng nhu cầu từ an cư, mua sắm, giáo dục cho đến giải trí, thể thao của cư dân.

Dự án cung cấp đa dạng sản phẩm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu an cư, kinh doanh, mở ra tiềm năng tăng giá cao

Dự án được quy hoạch thành 7 phân khu mang tên: Bình Minh, Cầu Vồng, Mặt Trời, Hừng Đông, Ánh Sáng, Ánh Trăng, Ánh Sao – mỗi phân khu gắn với một sắc thái riêng trong hành trình “ánh sáng” xuyên suốt toàn dự án. Dự án sở hữu pháp lý minh bạch, được bảo trợ bởi từ hai ngân hàng BIDV và Techcombank.

Từ một dự án được ấp ủ dựa trên nền tảng kinh nghiệm phát triển đô thị tại Thanh Hóa, Eurowindow Light City đang từng bước hiện thực hóa tham vọng trở thành khu đô thị kiểu mẫu bên bờ sông Mã – nơi ánh sáng, di sản văn hóa và công nghệ hiện đại cùng hội tụ.

Không đơn thuần là một nơi an cư, Eurowindow Light City được định hướng trở thành điểm đến mới của thành phố, mang đến giá trị sống bền vững cho cư dân hôm nay và niềm tự hào cho nhiều thế hệ mai sau.