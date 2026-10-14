EU mở thêm hai cụm đàm phán gia nhập khối cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) chính thức mở thêm hai cụm đàm phán gia nhập khối cho Ukraine, sau khi Quốc hội nước này thông qua các sửa đổi luật giáo dục liên quan đến quyền của các nhóm dân tộc thiểu số, đáp ứng điều kiện then chốt để Hungary dỡ bỏ sự phản đối.

Quyết định được đưa ra tại Hội nghị liên chính phủ EU – Ukraine ở Luxembourg ngày 13/10, mở đường cho việc đẩy nhanh tiến trình hội nhập châu Âu của Kiev. Theo thông báo của Hội đồng EU, hai cụm đàm phán mới gồm Cụm 2 về thị trường nội khối và Cụm 3 về năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bao trùm. Hai cụm này bao gồm tổng cộng 17 chương đàm phán, liên quan đến các lĩnh vực như lưu thông hàng hóa, dịch vụ, lao động và vốn, chính sách cạnh tranh, chuyển đổi số, thuế, nghiên cứu, giáo dục và việc làm.

Phát biểu trước báo giới, ông Thomas Byrne, Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề châu Âu và quốc phòng của Ireland, quốc gia giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, cho biết, EU và Ukraine đã tiến thêm một bước quan trọng trong tiến trình gia nhập với việc mở thêm hai nhóm đàm phán gồm “thị trường nội địa” và “năng lực cạnh tranh và tăng trưởng toàn diện”. Bước đi này thể hiện nỗ lực và quyết tâm của Ukraine trong việc hội nhập châu Âu thông qua việc thực hiện các cải cách.

Ngoại trưởng Hungary Anita Orbán hoan nghênh quyết định của Quốc hội Ukraine, coi đây là điều kiện cần thiết để mở các nhóm đàm phán mới, đồng thời cho rằng, quyết định này là kết quả của một thời gian đàm phán kiên trì giữa hai nước.

Thủ tướng Hungary Magyar cũng cho rằng, việc Ukraine thông qua luật là một tín hiệu tích cực. Nhà lãnh đạo Hungary cho biết thêm, ông có thể sẽ gặp Tổng thống Zelensky bên lề Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Brussels vào ngày 15-16/10 tới để trao đổi về quan hệ song phương, cũng như tiến trình gia nhập EU của Ukraine.

Giới lãnh đạo châu Âu cũng hoan nghênh quyết định của các nước thành viên EU về việc mở thêm hai nhóm đàm phán với Ukraine, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm triển khai các nhóm đàm phán còn lại.

Vân Bình