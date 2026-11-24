EU điều tra nhập khẩu sợi thủy tinh và hóa chất, xem xét áp hạn chế thương mại

Ủy ban châu Âu (EC) đã khởi động cuộc điều tra thương mại có thể dẫn tới việc hạn chế nhập khẩu vật liệu gia cường sợi thủy tinh và các hóa chất dùng trong sản xuất, sau khi lượng hàng nhập khẩu tăng mạnh trong những năm gần đây.

Đây là cuộc điều tra thương mại thứ ba được EC triển khai kể từ cuối tháng 10, sau các cuộc điều tra liên quan đến ô tô hybrid và nhựa PET, loại vật liệu được sử dụng phổ biến trong sản xuất bao bì. Trước đó, cuộc điều tra đối với ô tô hybrid (loại xe sử dụng kết hợp động cơ đốt trong (xăng hoặc diesel) và động cơ điện) đã dẫn tới thỏa thuận giữa EU và Trung Quốc nhằm hạn chế lượng xe xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Trong vụ việc mới nhất, EC cho biết nhập khẩu tăng mạnh chủ yếu do tình trạng dư thừa năng lực sản xuất trên toàn cầu, cùng với việc các thị trường lớn khác gia tăng áp dụng biện pháp hạn chế thương mại.

Vật liệu gia cường sợi thủy tinh (GFR) có tác dụng tăng độ bền cho các vật liệu như nhựa và bê tông, được sử dụng để sản xuất các cấu kiện nhẹ, bền trong nhiều lĩnh vực như năng lượng gió, hạ tầng điện, hàng không vũ trụ và quốc phòng.

Phạm vi điều tra không chỉ bao gồm vật liệu gia cường sợi thủy tinh mà còn mở rộng sang các loại nhựa dùng trong sản xuất composite, như nhựa epoxy, cùng những hóa chất đầu vào phục vụ quá trình sản xuất nhựa.

Theo lộ trình dự kiến, EC có thể áp dụng biện pháp phòng vệ tạm thời sau 4-5 tháng và ban hành các biện pháp chính thức trong vòng 200 ngày tiếp theo, nếu nhận được sự ủng hộ cần thiết từ các quốc gia thành viên EU. Các biện pháp này thường bao gồm áp hạn ngạch nhập khẩu và đánh thuế đối với lượng hàng vượt hạn ngạch cho phép.

Trước đó, sau các cuộc điều tra khởi động từ năm 2024, EU đã áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với vật liệu gia cường sợi thủy tinh và nhựa epoxy nhập khẩu từ một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc. Tuy nhiên, theo công ty nghiên cứu thị trường ResourceWise, sau khi các biện pháp này được áp dụng đối với nhựa epoxy, các nhà sản xuất Hàn Quốc và Ấn Độ đã tăng xuất khẩu mặt hàng này sang EU.

Khác với các biện pháp hiện hành chỉ nhắm vào một số sản phẩm và quốc gia xuất xứ nhất định, cuộc điều tra mới có phạm vi rộng hơn, bao trùm nhiều loại vật liệu đầu vào sản xuất composite nhập khẩu từ tất cả các quốc gia.

Số liệu của EC cho thấy, tổng lượng nhập khẩu các vật liệu thuộc diện xem xét đã tăng 29% trong giai đoạn 2019-2025, lên 898.000 tấn. Trong cùng thời gian, thị phần của các nhà sản xuất EU ngay tại thị trường nội khối giảm từ 74% xuống còn 62%.

Thuý Hà