EU công bố kế hoạch giảm phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc

Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố kế hoạch mới nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các nguyên liệu thô chiến lược, đặc biệt là đất hiếm – thành phần thiết yếu trong sản xuất pin, nam châm vĩnh cửu và nhiều công nghệ xanh.

EU công bố kế hoạch trị giá gần 3 tỉ euro nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Động thái được đưa ra trong bối cảnh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Bắc Kinh thời gian qua gây xáo trộn chuỗi cung ứng toàn cầu và đe dọa trực tiếp các ngành công nghiệp trọng điểm của châu Âu.

Theo kế hoạch mới, EU sẽ giải phóng gần ba tỷ euro (3,5 tỷ USD) để thúc đẩy cơ chế mua chung nguyên liệu thô quan trọng, hỗ trợ các dự án chiến lược trong khai thác, tinh luyện và tái chế các khoáng sản và kim loại quý, cả trong nội bộ châu Âu lẫn tại các quốc gia đối tác. Ủy ban châu Âu cũng dự kiến đề xuất thành lập Trung tâm Nguyên liệu thô chiến lược châu Âu, hoạt động như đầu mối điều phối nguồn cung của khối.

Được biết, kế hoạch trên là một phần trong nỗ lực EU cập nhật chiến lược “An ninh kinh tế”, lần đầu đưa ra năm 2023 sau đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga – Ukraine phơi bày sự mong manh của chuỗi cung ứng.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi EU công bố kế hoạch trên, Ủy viên Ủy ban châu Âu phụ trách Thịnh vượng và Chiến lược Công nghiệp, ông Stephane Séjourné, kêu gọi EU hành động mạnh mẽ trước điều ông mô tả là sự áp đặt của Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu xây dựng khả năng tự chủ dài hạn của khối.

Trung Quốc hiện là nhà sản xuất đất hiếm hàng đầu thế giới và từ tháng 4 năm nay đã yêu cầu giấy phép cho một số mặt hàng xuất khẩu liên quan. Đến tháng 10, Bắc Kinh tiếp tục siết chặt kiểm soát đối với nhiều nguyên tố đất hiếm dùng trong ngành sản xuất ôtô điện, điện tử và quốc phòng, khiến thị trường chao đảo. Tuy nhiên sau đó, Bắc Kinh thông báo tạm đình chỉ lệnh hạn chế trong một năm.

Nhiều tập đoàn sản xuất tại châu Âu lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung khi 60% só doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc dự báo đứt gãy chuỗi cung ứng do các biện pháp hạn chế, trong đó 13% cảnh báo có thể phải tạm ngừng hoặc giảm sản lượng.

Ngọc Liên

Energy News/Taipei Times