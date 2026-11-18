Đẩy nhanh lộ trình bỏ bệnh án giấy tại các bệnh viện

Việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (EMR), từng bước thay thế bệnh án giấy đang tạo chuyển biến trong hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, 48/61 bệnh viện đã chấm dứt sử dụng bệnh án giấy. Đây là bước tiến trong chuyển đổi số y tế, góp phần đổi mới quy trình chuyên môn, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Nông Cống đã chính thức sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy.

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, ngành y tế Thanh Hóa tập trung chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hoàn thiện phần mềm, chuẩn hóa quy trình. Đến nay, 61/61 bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, trong đó 48 bệnh viện chính thức chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng bệnh án giấy. Cùng với đó, các bệnh viện từng bước kết nối hệ thống quản lý thông tin bệnh viện (HIS), quản lý xét nghiệm (LIS), lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa (PACS), chữ ký số và các nền tảng dữ liệu liên quan. Qua đó, hỗ trợ bác sĩ khai thác thông tin phục vụ chẩn đoán, điều trị, đồng thời nâng cao hiệu quả thống kê, báo cáo và quản lý chất lượng bệnh viện.

Các tiện ích số phục vụ người dân cũng được mở rộng. Hiện 100% cơ sở khám, chữa bệnh chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt; việc sử dụng căn cước công dân gắn chip, VNeID trong tiếp đón, tra cứu thông tin bảo hiểm y tế, giấy chuyển tuyến và giấy hẹn khám lại điện tử từng bước được triển khai. Đến ngày 14/9/2026, toàn tỉnh có 1.820.970 sổ sức khỏe điện tử được tích hợp trên VNeID, đạt 43% dân số thường trú. Mô hình “Một cửa y tế” được triển khai tại các bệnh viện công lập, kết hợp tiếp nhận, hướng dẫn, trả kết quả tại một điểm, ký số và thanh toán không dùng tiền mặt. Qua khảo sát tháng 7/2026, tổng thời gian chờ của người bệnh giảm 3.336.184 phút/tháng; thời gian xử lý công việc của nhân viên y tế giảm 1.714.835 phút/tháng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Bá Thước, việc triển khai bệnh án điện tử được xác định là bước chuyển quan trọng trong đổi mới hoạt động chuyên môn và quản lý. Từ ngày 1/10/2026, bệnh viện chính thức sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy đối với 100% người bệnh khám ngoại trú và điều trị nội trú tại tất cả các khoa lâm sàng, cận lâm sàng.

Để đáp ứng yêu cầu, bệnh viện triển khai hệ thống HIS, LIS, PACS kết hợp phân hệ bệnh án điện tử EMR phiên bản 6.0, tích hợp giải pháp ký số VNPT SmartCA. 100% nhân viên y tế có thẩm quyền ký hồ sơ bệnh án đã được cấp và kích hoạt tài khoản ký số.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bá Thước Hà Văn Thức cho biết, trước khi đưa bệnh án điện tử vào vận hành, đơn vị đã chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng, phần mềm, quy trình nghiệp vụ và tổ chức thẩm định nội bộ. Bệnh viện cũng xây dựng quy trình dự phòng trong trường hợp không thu thập được dấu vân tay, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh không bị gián đoạn; đồng thời chú trọng bảo mật, an toàn và toàn vẹn dữ liệu người bệnh.

Cũng từ ngày 1/10/2026, Bệnh viện Đa khoa Nông Cống chính thức triển khai bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy, đồng thời phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trong công tác giám định hồ sơ điện tử.

Thực tiễn tại các bệnh viện cho thấy, chấm dứt bệnh án giấy không chỉ là trang bị phần mềm mà còn đòi hỏi thay đổi quy trình làm việc, bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác và liên tục. Nhân viên y tế phải thích ứng với phương thức lập, ký, lưu trữ và khai thác hồ sơ trên môi trường số; các bệnh viện cũng phải duy trì hệ thống ổn định, bảo đảm an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu người bệnh.

Theo Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Lê Văn Cường, ngành y tế xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ và hiệu quả thực hiện. Sở Y tế đã tổ chức các hội nghị, cuộc họp trực tuyến, kiểm tra, tư vấn tại các đơn vị để tháo gỡ khó khăn, đôn đốc triển khai bệnh án điện tử. Yêu cầu đặt ra là chuyển đổi số phải mang lại hiệu quả thực chất, góp phần đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp khó khăn do hạ tầng công nghệ thông tin giữa các đơn vị chưa đồng đều, nhất là tại cơ sở y tế miền núi; một số thiết bị đã cũ, nhân lực công nghệ thông tin còn mỏng, chủ yếu kiêm nhiệm. Nguồn kinh phí đầu tư, duy trì và nâng cấp hệ thống cũng còn hạn chế. Thời gian tới, ngành y tế Thanh Hóa tiếp tục đôn đốc các bệnh viện hoàn thiện hạ tầng, phần mềm, chữ ký số và quy trình chuyên môn, phấn đấu chấm dứt bệnh án giấy tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh trước ngày 31/12/2026. Cùng với đó là chuẩn hóa dữ liệu, tăng cường kết nối các nền tảng số, đào tạo nhân lực và bảo đảm an toàn thông tin, hướng tới quy trình khám, chữa bệnh thuận tiện, minh bạch, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Bài và ảnh: Tô Hà