Dư nợ tín dụng chính sách tại Thanh Hóa đạt hơn 18 nghìn tỷ đồng

Ngày 6/7, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp tổng kết đánh giá hoạt động quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2026. Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh phiên họp.

Quý II năm 2026, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh đã bám sát chỉ đạo của cấp trên và chương trình công tác đề ra, tập trung chỉ đạo triển khai các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Giám đốc NHCSXH Thanh Hóa trình bày báo cáo hoạt động tín dụng chính sách quý II/2026.

Tính đến ngày 30/6, tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách (TDCS) đạt 18.060 tỷ đồng, tăng 1.512,4 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng dư nợ đạt gần 18.023 tỷ đồng, tăng gần 1.515 tỷ đồng so với đầu năm; doanh số cho vay đạt 3.658,8 tỷ đồng với 47.400 lượt khách hàng được vay vốn.

Nguồn vốn vay đã hỗ trợ tạo việc làm, duy trì việc làm cho 3.474 lao động; 185 lao động đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài; 93 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập; cải tạo, xây dựng 25.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường...

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ quý III năm 2026, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách, bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện, có nhu cầu đều được tiếp cận vốn vay.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình TDCS. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số nội dung như hướng dẫn quy chế hoạt động của ban đại diện cấp xã, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bổ sung nguồn vốn chương trình tạo việc làm và nghiên cứu nâng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu kết luận phiên họp.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND Cao Văn Cường đánh giá hoạt động TDCS trong quý II năm 2026 tiếp tục duy trì tăng trưởng, góp phần giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu ban đại diện các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1560/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả của TDCS trong giai đoạn mới; quan tâm, triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện tốt các chương trình TDCS trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi để các điểm giao dịch hoạt động đảm bảo an toàn, hiệu quả; rà soát các chương trình, dự án, nhu cầu cho vay, đặc biệt là tại các xã khu vực khó khăn.

NHCSXH tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu xây dựng Đề án TDCS cho vay phát triển sản phẩm OCOP, gia trại, trang trại và hợp tác xã sản xuất hàng hóa, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành

Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH tỉnh.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động ban đại diện trong quý III năm 2026, tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả tín dụng chính sách.

Khánh Phương