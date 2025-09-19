Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Dự báo thời tiết hôm nay 19/9/2025

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Dự báo thời tiết hôm nay 19/9/2025 của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa.

Dự báo thời tiết hôm nay 19/9/2025

Dự báo thời tiết hôm nay 19/9/2025 của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa.

Dự báo thời tiết hôm nay 19/9/2025

Từ khóa:

#Thời tiết hôm nay #Dự báo #Thanh hóa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hướng về nguồn cội, tri ân người có công

Hướng về nguồn cội, tri ân người có công

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Làng Đông Sơn, phường Hàm Rồng được biết đến là địa danh tiếp giáp và gắn với cây cầu Hàm Rồng lịch sử. Người dân nơi đây sống nghĩa tình, chan hòa và đặc biệt là có tinh thần yêu nước quật cường. Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc...
Hướng tới gần dân, phục vụ dân tốt hơn

Hướng tới gần dân, phục vụ dân tốt hơn

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Để cải thiện chất lượng phục vụ và giảm phiền hà cho người dân, nhiều địa phương trong tỉnh đã thực hiện các sáng kiến cải cách hành chính như mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, bố trí cán bộ hướng dẫn tận tình, đẩy mạnh ứng dụng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long