Dự báo thời tiết hôm nay 19/9/2025

(Baothanhhoa.vn) - Theo Sở Công Thương, hoạt động bán hàng đa cấp bất chính hiện vẫn diễn ra ở một số địa phương trong tỉnh, gây bức xúc trong Nhân dân. Trước thực trạng này, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân được coi là “lá chắn” quan trọng để...
(Baothanhhoa.vn) - Làng Đông Sơn, phường Hàm Rồng được biết đến là địa danh tiếp giáp và gắn với cây cầu Hàm Rồng lịch sử. Người dân nơi đây sống nghĩa tình, chan hòa và đặc biệt là có tinh thần yêu nước quật cường. Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc...
(Baothanhhoa.vn) - Để cải thiện chất lượng phục vụ và giảm phiền hà cho người dân, nhiều địa phương trong tỉnh đã thực hiện các sáng kiến cải cách hành chính như mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, bố trí cán bộ hướng dẫn tận tình, đẩy mạnh ứng dụng...
