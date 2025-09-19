Dự báo thời tiết hôm nay 19/9/2025

Đẩy mạnh tuyên truyền, bảo vệ người dân trước “bẫy” đa cấp bất chính Đời sống - Xã hội 06:42 20/09/2025 (Baothanhhoa.vn) - Theo Sở Công Thương, hoạt động bán hàng đa cấp bất chính hiện vẫn diễn ra ở một số địa phương trong tỉnh, gây bức xúc trong Nhân dân. Trước thực trạng này, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân được coi là “lá chắn” quan trọng để...

Hướng về nguồn cội, tri ân người có công Đời sống - Xã hội 22:18 19/09/2025 (Baothanhhoa.vn) - Làng Đông Sơn, phường Hàm Rồng được biết đến là địa danh tiếp giáp và gắn với cây cầu Hàm Rồng lịch sử. Người dân nơi đây sống nghĩa tình, chan hòa và đặc biệt là có tinh thần yêu nước quật cường. Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc...