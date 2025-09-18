Triệu Sơn lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Hướng tới xây dựng chính quyền thân thiện, hiện đại và phục vụ người dân hiệu quả, mục tiêu “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ” không chỉ là khẩu hiệu, mà đã hiện hữu trong từng hành động, bước đi cụ thể của chính quyền xã Triệu Sơn sau một thời gian thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Triệu Sơn phục vụ Nhân dân đến làm các thủ tục hành chính.

Xã Triệu Sơn thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã: Dân Lực, Dân Quyền, Dân Lý, Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, với quy mô lớn, xã có nhiều nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân. Ngay khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Triệu Sơn xác định phương châm “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả của mọi chủ trương, chính sách. Với quyết tâm đổi mới tư duy, cách làm, đội ngũ cán bộ xã đã và đang từng bước chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”. Từ đó, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo động lực để địa phương phát triển toàn diện.

Có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Triệu Sơn, chúng tôi cảm nhận được không khí làm việc khẩn trương của cán bộ, công chức và tâm trạng thoải mái, hài lòng của người dân có mặt ở đây. Anh Lê Đức Minh, thôn Bà Triệu, tới trung tâm để đăng ký khai sinh, cho biết: “Tôi được cán bộ tận tình hướng dẫn cách khai, nộp hồ sơ trực tuyến. Hồ sơ được giải quyết nhanh hơn trước, ngay trong ngày, tôi đã nhận được kết quả”. Hay như chị Nguyễn Thị Sen, thôn Tân Lập đến đăng ký kết hôn, cho biết: “Cán bộ nhiệt tình hướng dẫn tôi từ cách lấy số, kê, thực hiện các bước nhập hồ sơ online. Sau 4 ngày, tôi đã nhận được thông báo có kết quả và đến thực hiện ký nhận. Thủ tục nhanh gọn, công chức hướng dẫn nhiệt tình nên tôi rất hài lòng về sự thay đổi này”.

Chị Trần Thị Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Triệu Sơn, cho biết: “Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, trung tâm đã tiếp nhận gần 5.000 hồ sơ, trong đó, có 2.934 hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, chính sách, đăng ký kinh doanh và lĩnh vực đất đai; 2.056 hồ sơ chứng thực điện tử. Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 100%, không có hồ sơ quá hạn”.

Kết quả đó khẳng định sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền xã Triệu Sơn trong việc thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”. Ngay khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện trong từng lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, chủ động rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy để tập trung toàn lực cho việc thực thi nhiệm vụ được giao. Ban hành quy chế phối hợp trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính giữa trung tâm với các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tinh nhuệ, đáp ứng nhu cầu phục vụ Nhân dân, xã đã tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức về thái độ, tác phong làm việc, phục vụ Nhân dân theo khẩu hiệu “3 không”, "4 thể hiện”, “5 biết” và luôn niềm nở, thân thiện, lắng nghe đầy đủ, hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc của người dân. Đồng thời, lựa chọn, phân công công chức có năng lực, nhiệt tình đảm nhiệm công việc tại trung tâm thuộc các lĩnh vực: địa chính - môi trường; tư pháp - hộ tịch; chính sách, văn hóa - xã hội; đăng ký kinh doanh; thu phí... Song song với đó, phối hợp với các đơn vị liên quan tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, nhất là kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý văn bản, tiếp nhận xử lý thủ tục hành chính trực tuyến; sử dụng các trợ lý số giải đáp văn bản pháp luật, thủ tục hành chính để hỗ trợ giải đáp tự động các thông tin, nghiệp vụ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Để đảm bảo cho người dân và doanh nghiệp được tiếp cận các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện, UBND xã đầu tư hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu làm việc. Xã đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, các thủ tục thuộc danh mục miễn phí, lệ phí khi thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Trung tâm lắp đặt hệ thống mạng LAN để phục vụ nhu cầu đăng ký trực truyến của người dân. Bố trí 6 quầy giao dịch, 8 máy tính kết nối mạng, 1 máy in và 7 máy scan, bàn ghế phục vụ người dân đến giải quyết thủ tục hành chính; bố trí khu vực hỗ trợ tra cứu và số hóa thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đối với những người yếu thế, xã đã xây dựng phương án và triển khai hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại nhà.

Để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, xã Triệu Sơn đang tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ quá trình tiếp nhận hồ sơ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng yêu cầu hồ sơ vượt quá quy định, hay để người dân, doanh nghiệp phải bổ sung nhiều lần. Đồng thời, tổ chức phân luồng, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục cũng được chú trọng nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi giao dịch. Song song với đó, thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hướng dẫn và hỗ trợ, để mỗi cán bộ khi trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thực sự trở thành “cầu nối thân thiện” giữa chính quyền và Nhân dân.

Bài và ảnh: Thùy Linh