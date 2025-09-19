Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân, viên chức, lao động

Nhằm giúp người lao động chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như chấp hành tốt pháp luật lao động, những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn kịp thời nắm bắt tư tưởng, tình hình đời sống của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đồng thời không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, pháp luật, vận động CNVCLĐ sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Công ty TNHH Giày Sunjade Việt Nam tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động cho công nhân tại doanh nghiệp.

Toàn tỉnh hiện có 310.271 đoàn viên, CNVCLĐ, trong đó có 293.713 người lao động (NLĐ) làm việc tại khu vực sản xuất, kinh doanh (chiếm 94,7%). Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho CNVCLĐ, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên công đoàn nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của NLĐ và dư luận xã hội, nhất là CNLĐ trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Duy trì và thường xuyên hoạt động của đội ngũ báo cáo viên công đoàn tỉnh là cán bộ công đoàn chủ chốt các cấp phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức triển khai kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với NLĐ, nhất là các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của NLĐ như: Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Thi đua - Khen thưởng, Luật Phòng chống bạo lực gia đình... Kết quả, từ đầu năm đến nay, đã có trên 660.000 lượt đoàn viên, NLĐ được tham gia học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn.

Để hoạt động tuyên truyền có sức lan tỏa, thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên, NLĐ, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Bên cạnh hình thức tuyên truyền, phổ thông như tuyên truyền miệng, tài liệu, tờ rơi, các ấn phẩm pháp luật, trên facebook công đoàn, các cấp công đoàn đã đổi mới hình thức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với tình hình đặc điểm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như: Tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, giải quyết tranh chấp lao động, tư vấn trực tiếp, tuyên truyền qua các hình thức giao lưu, đối thoại, hoạt động văn nghệ, thể thao và mạng xã hội... Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh duy trì hội nghị báo cáo viên; hội nghị giao ban công tác tư tưởng hàng tháng; giao ban FDI, giao ban công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở hàng tháng để nắm bắt tư tưởng của CNVCLĐ để có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn vận động đoàn viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật như: “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet; cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019”, “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và HĐND”; “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác”; cuộc thi “Vòng tay công đoàn”, “Nét đẹp nữ CNVCLĐ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và trong lao động sản xuất”... thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia.

Công đoàn Thanh Hóa đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho NLĐ như: Mô hình “Góc văn hóa công nhân”; mô hình 3V “Vì công nhân lao động, vì tổ chức công đoàn, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, kiến thức công đoàn; sân khấu hóa, tiểu phẩm tuyên truyền; Ngày hội công nhân, Tuần lễ công nhân... Thông qua đó, các cấp công đoàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống, việc làm trong đoàn viên, NLĐ, đặc biệt là CNLĐ khối doanh nghiệp để có giải pháp và đề xuất, kiến nghị nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cho biết: Thời gian tới, để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật trong CNVCLĐ, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, giáo dục, lựa chọn các hình thức, thời gian tuyên truyền, phù hợp với tình hình đặc điểm của từng đơn vị, doanh nghiệp, chú trọng đến CNLĐ trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Tăng cường phối hợp giữa công đoàn với chính quyền và các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, giáo dục; xây dựng đội ngũ báo cáo viên có năng lực, vững về tư tưởng chính trị, có lòng say mê, tâm huyết với công việc. Khuyến khích đoàn viên, NLĐ tự học, tự rèn luyện; tạo điều kiện, động lực để CNLĐ chủ động tìm hiểu, học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức pháp luật.

Bài và ảnh: Thanh Huê