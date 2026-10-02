Biển hiệu miễn phí, “mồi dẫn” vào cờ bạc trực tuyến

Dưới vỏ bọc “tài trợ biển hiệu miễn phí”, các đối tượng đã tinh vi chèn quảng cáo cho các trang web cờ bạc trực tuyến tại những quán ăn, tiệm tạp hóa và khu vực đông dân cư. Việc phát hiện và tháo dỡ 6 tấm biển tại xã Yên Trường mới đây đã bóc trần thủ đoạn quảng cáo trá hình, vi phạm pháp luật này.

Công an xã Yên Trường giám sát việc tháo gỡ biển quảng cáo có nội dung vi phạm.

Giữa tháng 6/2026, qua công tác tuần tra, nắm tình hình an ninh trật tự, Công an xã Yên Trường phát hiện 6 biển hiệu gắn logo, đường dẫn liên quan đến cờ bạc trực tuyến. Các biển được lắp tại một số cửa hàng tạp hóa, quán ăn dọc Quốc lộ 45, nơi có đông người đến mua bán, giao dịch.

Theo Công an xã Yên Trường, các đối tượng thực hiện thủ đoạn này chủ yếu từ địa phương khác đến, tiếp cận người dân bằng chiêu bài “tài trợ biển hiệu quảng cáo miễn phí”. Sau khi khảo sát và chốt thông tin qua zalo, các đối tượng mang biển đã hoàn thiện đến lắp đặt tận nơi. Đáng chú ý, bên cạnh tên quán và mặt hàng kinh doanh, trên biển luôn được “cài cắm” khéo léo các ký hiệu, đường link trang web cờ bạc như “SODO666”, “TK88”... Lợi dụng tâm lý thích đồ miễn phí, các đối tượng đã dễ dàng biến mặt tiền của các cơ sở kinh doanh thành nơi quảng bá cờ bạc trực tuyến công khai ngay trong khu dân cư.

Sau khi phát hiện, Công an xã Yên Trường đã tham mưu UBND xã ban hành Công văn số 1223/UBND-CAX ngày 17/6/2026 về tăng cường nắm tình hình, phát hiện, xử lý hoạt động quảng cáo cờ bạc trá hình trên vật dụng, biển hiệu. Công an xã đăng tải 2 bài cảnh báo trên trang thông tin của đơn vị, rà soát diện rộng trên toàn địa bàn và làm việc với các cơ sở liên quan.

Qua tuyên truyền, cả 6 cơ sở đã tự nguyện tháo gỡ biển có nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm. Lực lượng công an đồng thời thu thập thông tin về những người từng đến khảo sát, lắp biển để phục vụ công tác điều tra, xác minh. Tuy nhiên, các đối tượng chủ yếu liên hệ qua zalo; đến khi cơ quan công an kiểm tra, những tài khoản này đã bị vô hiệu hóa. Công an xã chưa xác định được cụ thể người thực hiện và đang tiếp tục triển khai các biện pháp xác minh, đấu tranh.

Cảnh báo của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho thấy, thủ đoạn này không chỉ gắn với một vài ký hiệu cụ thể. Các đối tượng có thể chèn logo, mã QR, đường dẫn vào biển hiệu hoặc dùng những lời mời như “du lịch miễn phí”, “cơ hội trúng thưởng”, “khuyến mãi hấp dẫn” để thu hút sự chú ý. Đằng sau đó có thể là website, ứng dụng cờ bạc trực tuyến do các đối tượng ở nước ngoài điều hành. Người truy cập có thể bị lôi kéo nạp tiền để cá độ bóng đá, đánh lô đề, xổ số trực tuyến hoặc chơi game bài đổi thưởng. Hệ lụy còn có thể kéo theo nợ nần, “tín dụng đen”, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, rửa tiền.

Một vụ việc được Công an TP Hà Nội phát hiện cuối năm 2025 phần nào cho thấy cách quảng cáo cờ bạc được tổ chức và trả tiền. Ngày 9/12/2025, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt phát hiện L.M.V. (sinh năm 1992) đang dán nội dung “XỔ SỐ VIP66” lên 9 xe dịch vụ tại khu vực Linh Đàm. V. khai được một người không rõ lai lịch liên hệ qua mạng xã hội, sau đó vào các nhóm zalo của lái xe công nghệ để tìm chủ xe đồng ý dán quảng cáo. Mỗi xe được trả từ 1 đến 1,2 triệu đồng một tháng; người giới thiệu nhận từ 50.000 đến 100.000 đồng mỗi xe, còn một bộ đề-can có chi phí in 400.000 đồng. Từ tháng 6/2025 đến khi bị phát hiện, khoảng 70 xe đã được dán quảng cáo. Cơ quan công an xử phạt hành chính đối với V., buộc tháo gỡ quảng cáo; đồng thời đề nghị xử lý cơ sở in ấn, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm.

Vụ việc ở Hà Nội không phải căn cứ để khẳng định 6 biển tại Yên Trường cùng một đường dây. Tuy nhiên, nó cho thấy phía sau quảng cáo có thể có người đặt hàng, người tìm vị trí, cơ sở in và khoản tiền chi trả. Tháo gỡ biển là kết quả trước mắt; việc xác minh người giao, nơi đặt in và nguồn thuê quảng bá mới có thể giúp ngăn vi phạm tái diễn.

Công an xã Yên Trường khuyến cáo các hộ kinh doanh kiểm tra kỹ toàn bộ nội dung trước khi nhận treo biển, dán poster hoặc đặt vật dụng quảng cáo, nhất là những trường hợp được đề nghị tài trợ, lắp đặt miễn phí. Người dân không cho mượn, cho thuê vị trí để quảng bá cờ bạc, cá cược; khi phát hiện logo, mã QR hoặc đường dẫn nghi vấn cần kịp thời phản ánh tới cơ quan công an. Với những biển đã được mang tới, chủ cơ sở nên chụp lại hiện trạng; lưu số điện thoại, tài khoản liên lạc, tin nhắn, hình ảnh người giao biển và phương tiện nếu có; không tự quét mã QR hoặc truy cập đường dẫn để “kiểm tra”. Không tiếp nhận tùy tiện, lưu giữ đầu mối và báo sớm cho cơ quan công an sẽ giúp một tấm biển trước cửa quán không trở thành “mồi dẫn” người dân tới “chiếu bạc” trên mạng.

Bài và ảnh: Đại Nghĩa