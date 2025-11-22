Đồng phục Hải Anh: Năng lực sản xuất và quản trị chất lượng làm nên uy tín của một thương hiệu dẫn đầu

Đồng phục Hải Anh là thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực đồng phục học đường tại Việt Nam, nổi bật với nền tảng sản xuất bài bản và tiêu chuẩn quản trị chất lượng rõ ràng. Quy mô nhà máy lớn, hệ thống vận hành được chuẩn hóa cùng chiến lược đầu tư vào công nghệ và nhân sự đã giúp doanh nghiệp tạo ra những sản phẩm đồng đều, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng.

Năng lực sản xuất quy mô lớn: Nền tảng tạo nên uy tín của Đồng phục Hải Anh

Hơn một thập kỷ hoạt động trong ngành đồng phục, Hải Anh đã và đang ngày càng khẳng định uy tín và vị thế của mình bởi năng lực sản xuất vượt trội. Doanh nghiệp hiện sở hữu hai nhà máy đặt tại Mê Linh và Phú Thọ, có tổng diện tích khoảng 10.000m2, được vận hành theo mô hình tổ chức khoa học. Đây chính là nền tảng giúp thương hiệu duy trì sự ổn định, đảm bảo tiến độ trong mọi đơn hàng.

Song song với việc mở rộng quy mô, Đồng phục Hải Anh còn đặc biệt chú trọng đầu tư hệ thống máy móc hiện đại và đào tạo đội ngũ nhân sự có tay nghề cao. Nhờ đó, công ty có khả năng sản xuất lên tới 312.000 sản phẩm/tháng, đáp ứng các đơn hàng lớn mà vẫn giữ vững chất lượng đầu ra. Chính yếu tố này đã giúp doanh nghiệp trở thành lựa chọn đáng tin cậy của hàng nghìn lớp học trên toàn quốc.

Đồng phục Hải Anh sở hữu hệ thống máy móc hiện đại và đội ngũ nhân sự có tay nghề cao

Quy trình sản xuất chuẩn hóa theo ISO 9001:2015 – Đảm bảo chất lượng đồng nhất từng sản phẩm

Tại Đồng phục Hải Anh , toàn bộ quy trình sản xuất được xây dựng theo mô hình khép kín và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Mọi công đoạn từ việc lựa chọn nguyên liệu, cắt máy, in/thêu đều tuân thủ những tiêu chí kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo thành phẩm đạt chất lượng đồng nhất và tính thẩm mỹ cao.

Đặc biệt, nhờ ứng dụng hệ thống phần mềm quản trị nội bộ, các bộ phận có thể kết nối chặt chẽ, đảm bảo công việc vận hành trơn chu. Nhờ sự đồng bộ này, doanh nghiệp có thể giảm thiểu tối đa sai lỗi trong sản xuất, tối ưu chi phí và mang đến những sản phẩm bền đẹp, đúng tiến độ như cam kết với khách hàng.

Đồng phục Hải Anh xây dựng quy trình sản xuất khép kín, chuẩn hóa theo ISO 9001:2015

Chứng chỉ, giải thưởng & cam kết chất lượng – Lời khẳng định vị thế của Hải Anh

Đồng phục Hải Anh tự hào khi đã vinh dự nhận được nhiều chứng chỉ và giải thưởng uy tín như: top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam, chứng nhận hợp quy sản phẩm, chứng chỉ ISO 9001:2015,... Những thành tựu này chính là cơ sở tạo niềm tin cho khách hàng về năng lực sản xuất và uy tín của thương hiệu trên thị trường.

Các chứng chỉ, giải thưởng đạt được còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Đồng phục Hải Anh trong việc mang đến sản phẩm an toàn, chất lượng cao, đáp ứng sự hài lòng của khách hàng. Mỗi thiết kế đồng phục lớp đến tay người nhận đều được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe.

Dựa trên nền tảng đó, Đồng phục Hải Anh tiếp tục hướng đến mục tiêu mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường. Đây cũng là động lực để doanh nghiệp không ngừng đổi mới, hoàn thiện và mang đến những giá trị bền vững cho khách hàng trong tương lai.

Đồng phục Hải Anh tiếp tục đẩy mạnh quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường

