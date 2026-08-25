Đồng Lương triển khai mô hình dịch vụ công lưu động

Để người dân thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi, giảm thời gian, chi phí đi lại, nhất là đối với người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ và các hộ dân ở xa trung tâm, xã Đồng Lương đang triển khai mô hình dịch vụ công lưu động. Cách làm này không chỉ hỗ trợ người dân giải quyết công việc ngay tại cơ sở, mà còn cho thấy sự chuyển biến trong phương thức phục vụ của chính quyền: thay vì chờ người dân tìm đến, chính quyền chủ động đưa dịch vụ đến gần người dân.

Tổ chuyển đổi số cộng đồng xã Đồng Lương triển khai mô hình dịch vụ công lưu động tại nhà văn hóa thôn Tân Sơn.

Đồng chí Hoàng Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Lương, cho biết: Thực tế tại cơ sở cho thấy, một bộ phận người dân vẫn gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính. Những trở ngại có thể bắt đầu từ việc đi lại xa; chưa quen thao tác trên điện thoại thông minh; chưa biết cách kê khai hồ sơ điện tử hoặc chưa nắm rõ quy trình, thành phần hồ sơ. Có trường hợp chỉ vì một thiếu sót nhỏ mà phải đi lại nhiều lần.

Từ thực tế đó, Đảng ủy xã xác định cần đổi mới cách thức phục vụ người dân. Cán bộ, công chức cùng phương tiện và các điều kiện cần thiết được đưa xuống cơ sở để trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân kê khai, hoàn thiện và tiếp nhận hồ sơ theo thẩm quyền. Đây là cách để xã Đồng Lương cụ thể hóa Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 12/9/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về khâu đột phá “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp” giai đoạn 2025-2030.

Điểm đáng chú ý của mô hình dịch vụ công lưu động ở Đồng Lương không chỉ nằm ở việc đưa cán bộ xuống cơ sở, mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy phục vụ. Nếu trước đây người dân phải chủ động tìm đến cơ quan hành chính thì nay chính quyền chủ động nắm bắt nhu cầu, nhận diện những nhóm còn gặp khó khăn để đưa dịch vụ đến gần họ hơn. Tinh thần “gần dân, sát dân, trọng dân và phục vụ Nhân dân” được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.

Khi trực tiếp xuống khu dân cư, cán bộ, công chức không chỉ hỗ trợ giải quyết thủ tục mà còn có điều kiện lắng nghe những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Qua đó, chính quyền kịp thời nắm bắt những bất cập, điều chỉnh cách hướng dẫn, khắc phục điểm nghẽn và nâng cao chất lượng phục vụ.

Qua triển khai mô hình dịch vụ công tại các thôn, bản, Đảng ủy, HĐND xã Đồng Lương định hướng duy trì dịch vụ công lưu động, gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Trong đó, Đảng ủy lãnh đạo, định hướng; chính quyền tổ chức thực hiện; HĐND tăng cường giám sát; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện. Qua đó, hướng tới bảo đảm dịch vụ công đến đúng đối tượng, đáp ứng đúng nhu cầu và tạo thuận lợi thực chất cho người dân.

Từ cách làm cụ thể ở cơ sở, dịch vụ công lưu động đang góp phần hình thành phương thức phục vụ mới ở Đồng Lương, chuyển từ thụ động sang chủ động, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Bài và ảnh: Minh Hiếu