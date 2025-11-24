Đồng hành cùng đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính quyền, các tổ chức, cá nhân nhiều địa phương trên cả nước đã sẻ chia cùng nhân dân vùng lũ bằng những hành động thiết thực, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

Điểm tiếp nhận hỗ trợ đồng bào miền Trung của “Đội xe 0 đồng Hà Nội” 105 Xuân La, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội.

Mưa lũ những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Hướng về đồng bào vùng lũ, chính quyền, các tổ chức, cá nhân nhiều địa phương trên cả nước đã sẻ chia cùng nhân dân bằng những hành động thiết thực, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.

Hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ

Sáng 24/11, hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều cơ quan, đơn vị và người dân Thủ đô đồng loạt tổ chức hoạt động quyên góp, hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ kéo dài.

Ngay từ đầu buổi sáng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã phát động chương trình quyên góp với tinh thần “tương thân tương ái”.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan tham gia ủng hộ tối thiểu một ngày lương. Toàn bộ số tiền sẽ được giao cho Quỹ Cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố để chuyển đến đồng bào vùng thiên tai.

Các chi bộ thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cũng tổ chức quyên góp riêng, thể hiện trách nhiệm và vai trò tiên phong của đội ngũ đảng viên.

Tình nguyện viên phân loại và đóng gói quần áo để gửi tới đồng bào miền Trung tại điểm 105 Xuân La.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Phạm Anh Tuấn cho biết hoạt động này nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, cổ vũ các tầng lớp nhân dân Thủ đô chung tay hướng về người dân vùng lũ.

Tại cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội, 20 cán bộ, công chức và lao động hợp đồng đã đóng góp một ngày lương, thu được 10 triệu đồng gửi vào quỹ cứu trợ.

Hưởng ứng đợt vận động, phường Long Biên và Thiền viện Sùng Phúc chuẩn bị khoảng 20 tấn hàng hóa thiết yếu gồm lương thực, thực phẩm, thuốc, chăn ấm và sách vở. Các vật phẩm được phân loại, đóng gói cẩn thận trước khi đoàn xe hỗ trợ lên đường đến tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) trong buổi sáng.

Tại phường Việt Hưng, hội viên Hội Phụ nữ nhanh chóng thu gom quần áo, thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt gửi đến người dân vùng bị ảnh hưởng. Nhiều cơ sở tôn giáo, trường học, doanh nghiệp và nhóm thiện nguyện trên địa bàn Hà Nội cùng thời điểm triển khai quyên góp, thể hiện tinh thần đồng hành với đồng bào.

Ở xã Thư Lâm, gia đình chị Đỗ Thị Bích Diệp cùng hội viên phụ nữ thôn Thiết Úng đã gói gần 1.000 chiếc bánh chưng chỉ trong hai ngày (22-23/11) để gửi đến người dân tỉnh Phú Yên (cũ). Món quà chứa đựng tình cảm và sự động viên tinh thần đối với bà con nơi tâm lũ.

Tại phường Thanh Liệt, cán bộ và hội viên phụ nữ các tổ dân phố số 9, 10 chuẩn bị các suất quà trị giá 40 triệu đồng gồm gạo, mỳ tôm, bánh mỳ tươi, sữa, nước uống, kem đánh răng, bột canh và quần áo hỗ trợ người dân Đắk Lắk. Trước đó, phường vận động được hơn 19 triệu đồng nhu yếu phẩm gửi đến các tỉnh miền Trung.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàn Kiếm tích cực vận động hội viên đóng góp. Trong đợt ủng hộ mới nhất, phường quyên góp được hơn 300kg quần áo, chăn màn cùng nhiều phần quà gửi tặng trẻ em xã Hoàng Su Phì (Tuyên Quang) và các tỉnh miền Trung, với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngọc Hà ghi nhận số tiền ủng hộ 24,7 triệu đồng chỉ sau một ngày phát động. Số tiền này được chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

Những hoạt động ý nghĩa của cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tiếp tục thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng.

Các cấp Hội và cơ quan chức năng của Hà Nội đang tuyên truyền, vận động đồng hành cùng đồng bào miền Trung, Tây Nguyên sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết

Cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út chủ trì buổi tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung-Tây Nguyên bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Hàng trăm người dân gói bánh trong đêm tại phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai để gửi đến bà con vùng lũ.

Tại buổi tiếp nhận, bà Lê Nữ Thùy Dương, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings đã trao bảng tượng trưng, thông qua tỉnh Đồng Nai gửi đến đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra với số tiền 14 tỷ đồng do Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành và Tập đoàn KN Holdings hỗ trợ.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út gửi lời cảm ơn trước tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành, Tập đoàn KN Holdings dành cho đồng bào bị thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, những thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra ở nhiều tỉnh, thành phố miền Trung thời gian qua, đặc biệt là cơn lũ lịch sử ở các tỉnh Nam Trung Bộ những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại về người và của.

Ông Nguyễn Văn Út nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai với truyền thống tương thân tương thân tương ái, tình nghĩa đồng bào ruột thịt, những ngày qua đã triển khai nhiều hoạt động quyên góp hỗ trợ đồng bào.

Theo sự chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vũ Hồng Văn, tỉnh Đồng Nai lập đoàn quân dân y gồm 200 người đi thăm hỏi, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Bà Lê Nữ Thùy Dương cho biết Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành, Tập đoàn KN Holdings đăng ký ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai bão lũ số tiền 22 tỷ đồng.

Trong số đó, công ty trích chuyển 14 tỷ đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, công ty mong muốn chuyển đến nhân dân các tỉnh, thành phố bị thiệt hại nặng nề gồm Huế, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi.

Bà Lê Nữ Thùy Dương hy vọng, với sự chung tay đóng góp, chia sẻ này sẽ lan tỏa tinh thần đoàn kết, góp phần cùng cộng đồng giúp nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm vượt qua khó khăn.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, nhân dân tỉnh Đồng Nai tích cực hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do bão lũ gây ra, tính đến ngày 24/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận gần 18 tỷ đồng.

Theo TTXVN