Đối thủ tiếp theo của U20 Việt Nam mạnh thế nào?; Enzo Fernandez nhận mức lương “khủng”

V.League 2026/2027 áp dụng luật chống câu giờ nghiêm ngặt theo chuẩn World Cup; CLB Nam Định thưởng lớn Xuân Son, công bố ban cán sự mùa giải mới; Harry Kane lập cú đúp, Bayern Munich ngược dòng dũng mãnh tại Cúp Quốc gia Đức... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (3/9).

Đối thủ tiếp theo của U20 Việt Nam mạnh thế nào?

Tại lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra tối 3/9, U20 Việt Nam sẽ chạm trán U20 Palestine. Đây là thử thách khốc liệt khi đối thủ sở hữu tới 17 cầu thủ nhập tịch, lai và đang ăn tập, thi đấu tại châu Âu, Brazil hay Mỹ.

Đội hình U20 Palestine trong trận ra quân tại bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC)

Ở trận ra quân, U20 Palestine từng để thua sát nút 1-2 trước U20 Iran. Vì cả Việt Nam và Palestine đều trắng tay ở lượt đầu, cuộc đối đầu này mang tính chất quyết định đến hy vọng đi tiếp.

Theo thể thức, chỉ 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì xuất sắc nhất mới giành vé dự VCK, trong khi 6 đội bét bảng tệ nhất sẽ phải xuống chơi ở Hạng phát triển tại kỳ giải tiếp theo, đồng nghĩa việc mất cơ hội cạnh tranh vé dự vòng chung kết năm 2029.

V.League 2026/2027 áp dụng luật chống câu giờ nghiêm ngặt theo chuẩn World Cup

Mùa giải V.League 2026/2027, chính thức khởi tranh từ ngày 4/9, sẽ áp dụng nhiều quy định mới nhằm hạn chế tình trạng câu giờ và tăng thời gian bóng sống, học hỏi từ VCK World Cup 2026.

V.League 2026/2027 hạn chế câu giờ.

Điểm đáng chú ý nhất là việc giới hạn thời gian đưa bóng vào cuộc: cầu thủ chỉ có khoảng 5 giây để thực hiện ném biên hoặc phát bóng sau hiệu lệnh của trọng tài. Đặc biệt, thủ môn bị siết chặt khi chỉ được giữ bóng tối đa 8 giây (với 5 giây đếm ngược cuối), nếu vi phạm sẽ phải chịu phạt góc.

Bên cạnh đó, kỷ luật trên sân cũng được thắt chặt khi chỉ đội trưởng mới được phép giao tiếp với trọng tài, tránh tình trạng cầu thủ vây quanh gây áp lực. Những thay đổi bước ngoặt này đòi hỏi các CLB phải nhanh chóng thích nghi để tránh những bất lợi đáng tiếc.

CLB Nam Định thưởng lớn Xuân Son, công bố ban cán sự mùa giải mới

CLB Nam Định vừa thưởng nóng 500 triệu đồng cho tiền đạo Nguyễn Xuân Son sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam.

Dù từng trải qua giai đoạn gặp vấn đề về thể trạng và phong độ sau chấn thương, chân sút sinh năm 1997 vẫn giữ vững vai trò trụ cột, tiếp tục kỳ vọng lớn tại cả CLB Nam Định lẫn đội tuyển quốc gia.

Trần Nguyên Mạnh là đội trưởng CLB Nam Định.

Song song với đó, đội chủ sân Thiên Trường công bố ban cán sự mùa giải V.League 2026/27, trong đó thủ môn Trần Nguyên Mạnh tiếp tục giữ băng đội trưởng, còn Xuân Son đảm nhận vai trò đội phó bên cạnh Văn Toàn, Văn Vũ và Hồng Duy.

Enzo Fernandez nhận mức lương “khủng”, đứng thứ nhì tại Man City

Sau thương vụ bom tấn trị giá 125 triệu bảng chuyển từ Chelsea sang Man City, tiền vệ Enzo Fernandez đã chính thức trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ nhì tại sân Etihad.

Cầu thủ người Argentina hưởng lương khủng ở Man city.

Theo Salary Leaks, ngôi sao 25 tuổi người Argentina nhận mức đãi ngộ lên tới 350.000 bảng/tuần, chỉ đứng sau Erling Haaland (525.000 bảng/tuần) và vượt xa nhiều đồng đội. Mức thu nhập "khủng" này phản ánh kỳ vọng lớn của HLV Enzo Maresca vào tân binh người Argentina.

Sự xuất hiện của Enzo được xem là mảnh ghép chiến lược nhằm tái thiết hoàn toàn tuyến giữa, giúp nhà vô địch Ngoại hạng Anh duy trì vị thế thống trị sau khi hàng loạt trụ cột ra đi.

Harry Kane lập cú đúp, Bayern Munich ngược dòng dũng mãnh tại Cúp Quốc gia Đức

Tại vòng 1/32 Cúp Quốc gia Đức, Bayern Munich sớm gặp khó khi để Osnabruck dẫn trước từ phút thứ 5. Dù vậy, bản lĩnh của “Hùm xám” dưới sự dẫn dắt của HLV Vincent Kompany nhanh chóng được thể hiện.

Bayern đã vượt qua vòng 1/32 Cúp Quốc gia Đức.

Tiền đạo Harry Kane tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp bàn thắng, kết hợp cùng các pha lập công của Bischof và Olise để hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng 4-1.

Chiến thắng thuyết phục này giúp đại diện xứ Bavaria chính thức giành vé vào vòng 1/16, đồng thời tạo bước đà tâm lý thuận lợi trước chuyến làm khách trên sân Schalke tại Bundesliga vào ngày 5/9 tới.

HS