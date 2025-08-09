Đội Quản lý điện lực khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa, bão

Đội Quản lý điện lực khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh hiện đang quản lý, vận hành 10 lộ đường dây trung áp, với trên 487km, 385 trạm biến áp (TBA)/390 máy biến áp (MBA) và 3 trạm trung gian và trên 681km lưới điện hạ thế.

Công nhân Đội Quản lý điện lực khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh kiểm tra, sửa chữa, thay thế bộ tiếp địa đường dây trung áp.

Đội trưởng Điện lực khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh, Lê Văn Định cho biết: Với đặc điểm của lưới điện trải rộng trên địa bàn, địa hình bị chia cắt bởi rừng cây, sông suối, đồi núi đã gây không ít khó khăn trong công tác quản lý, vận hành và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Qua thống kê, theo dõi, các sự cố gây mất điện diện rộng trên địa bàn đa phần do cây vi phạm hành lang lưới điện trung áp. Để đảm bảo an toàn hành lang an toàn lưới điện, ngay từ đầu năm 2025, đơn vị đã chủ động phối hợp với các ngành có liên quan và chính quyền các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp, các em học sinh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn hành lang lưới điện khi sử dụng điện và xây dựng các công trình dân dụng. Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn lưới điện nhằm giảm sự cố mất điện và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Cùng với đó, đơn vị thường xuyên kiểm tra hành lang để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp xây dựng công trình vi phạm khoảng cách hành lang bảo vệ lưới điện, phát quang cành cây nằm trong hành lang an toàn và cây cối ngoài hành lang có nguy cơ gây sự cố đối với an toàn lưới điện. Đối với các điểm nguy hiểm, dễ xảy ra vi phạm, đơn vị tổ chức cắm biển cảnh báo, phối hợp cùng chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn lưới điện. Rà soát lại và xử lý các điểm công trình nhà cửa vi phạm hành lang, các điểm vi phạm khoảng cách pha đất, gửi thông báo đến địa phương và cắm biển cảnh báo an toàn; chặt cây trong và ngoài hành lang đảm bảo an toàn vận hành; tập trung công tác sửa chữa thường xuyên lưới điện; thay thế các máy biến áp vận hành đầy tải và quá tải; thực hiện cân đảo pha trên lưới điện hạ áp, luân chuyển vị trí tụ bù hạ áp đảm bảo cấp điện ổn định nâng cao chất lượng điện áp phục vụ khách hàng, giảm tổn thất lưới điện hạ áp. Đồng thời, hướng dẫn người dân về cách sử dụng điện khi gặp sự cố, như: không sử dụng thiết bị điện không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện an toàn; không dùng dây trần làm dây dẫn điện trong nhà; khi xảy ra sự cố về điện cần lập tức cắt điện ngay, tránh để dây điện chạm xuống nền nhà, hoặc nơi bị ngập nước...

Kết quả, từ đầu năm 2025 đến nay, Đội Quản lý điện lực khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh đã xử lý 7.000 cây trong, ngoài hành lang có nguy cơ mất an toàn cho hành lang an toàn lưới điện; tổ chức tiểu tu và xử lý 130 bộ tiếp địa đường dây trung áp, 15 bộ thu lôi van để tăng cường khả năng chống sét cho đường dây; thay thế hơn 400 quả sứ cách điện, xử lý các vị trí cung lèo, đảm bảo cấp điện an toàn, hiệu quả trong mùa mưa bão.

Bài và ảnh: Thiện Nhân