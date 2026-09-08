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Đổi mới hoạt động, nâng cao vai trò kết nối của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Hồng Ngọc
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 8/9, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030, đánh giá kết quả hoạt động 8 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm.

Đổi mới hoạt động, nâng cao vai trò kết nối của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Chiều 8/9, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030, đánh giá kết quả hoạt động 8 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm.

Đổi mới hoạt động, nâng cao vai trò kết nối của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia hội nghị Ban Chấp hành mở rộng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Hưng nhấn mạnh, trong bối cảnh doanh nghiệp đối mặt với nhiều áp lực về vốn, thị trường, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và cạnh tranh, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Với vai trò của mình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh không chỉ là “mái nhà chung" của cộng đồng doanh nghiệp, mà còn là cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền, với nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực, chuyển biến tích cực và lan tỏa, tạo dấu ấn rõ nét trên nhiều lĩnh vực hoạt động.

Đổi mới hoạt động, nâng cao vai trò kết nối của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Hưng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã đánh giá lại hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn 8 tháng qua. Nổi bật là các hoạt động liên quan đến công tác phối hợp, tham gia góp ý cơ chế, chính sách, tăng cường kết nối và nâng cao vai trò, vị thế của Hiệp hội trong cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, hiệp hội có 2 hội viên liên kết, 72 hội viên tập thể và 64 hội doanh nghiệp xã, phường.

Ban Chấp hành, các hội viên và các tổ chức trực thuộc đã tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch, thuận lợi.

Hội nghị đã kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành và tập trung thảo luận về một số nhiệm vụ thời gian tới; trọng tâm là tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân và chuỗi hoạt động chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); thống nhất triển khai Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng.

Đổi mới hoạt động, nâng cao vai trò kết nối của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Hưng tặng hoa chúc mừng sau kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành.

Các doanh nghiệp, doanh nhân tin tưởng với sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ của chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh sẽ được tháo gỡ kịp thời. Từ đó, khơi thông nguồn lực, củng cố niềm tin, động lực để cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa phát triển lớn mạnh hơn.

Hồng Ngọc

Từ khóa:

#Hiệp hội Doanh nghiệp #Ngày doanh nhân Việt Nam #tỉnh #Cộng đồng doanh nghiệp #nâng cao hiệu quả hoạt động #Đổi mới sáng tạo #Triển khai nhiệm vụ #Thanh hóa #Môi trường kinh doanh #Đánh giá

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