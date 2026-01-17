Doanh nghiệp vượt khó, ổn định sản xuất

Trước những biến động phức tạp của kinh tế thế giới và sức ép cạnh tranh ngày càng lớn trong nước, cộng đồng doanh nghiệp (DN) Thanh Hóa đang đứng trước nhiều thách thức chưa từng có, như: giá nguyên vật liệu tăng, thị trường xuất khẩu biến động, chi phí tài chính và logistics leo thang... Trong khó khăn ấy, nhiều DN đã lựa chọn cách tiếp cận chủ động: tái cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường để kiên trì giữ nhịp tăng trưởng.

Vận chuyển sản phẩm phân bón đi tiêu thụ tại Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông (Khu Công nghiệp Bỉm Sơn).

Tại Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa, năm 2025 được xem là một trong những năm khó khăn nhất khi tình hình thế giới tiếp tục bất ổn, xung đột địa chính trị kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng và thị trường tiêu thụ. Trong nước, sức mua chưa phục hồi như kỳ vọng, trong khi áp lực chi phí đầu vào ngày càng lớn. Trước bối cảnh đó, DN đã tập trung nguồn lực cho tái cấu trúc hoạt động bán hàng, đồng thời lựa chọn xuất khẩu như một hướng đi chiến lược. Kết quả, trong năm 2025, sản lượng bia lon xuất khẩu tăng 62% so với cùng kỳ, đưa thị trường Nga và các nước Đông Âu trở thành điểm tựa tăng trưởng mới.

Theo Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa Nguyễn Kiên Cường, việc thâm nhập các thị trường này không chỉ giúp mở rộng đầu ra mà còn góp phần nâng tầm thương hiệu DN. Song song với mở rộng thị trường, công ty tiếp tục đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, tăng cường kiểm soát chất lượng từ nguyên liệu nhập khẩu châu Âu đến khâu hoàn thiện sản phẩm.

Sản xuất hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ và các nước châu Âu, Công ty TNHH Hoa Thăng Thanh Hóa, xã Thọ Phú cũng chịu tác động không nhỏ từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ. Tuy nhiên, với cách tiếp cận linh hoạt, DN vẫn duy trì được nhịp sản xuất ổn định, tạo việc làm cho khoảng 700 lao động, với sản lượng bình quân từ 30 - 40 vạn sản phẩm/tháng. Theo đại diện DN, trước những biến động của chính sách thuế quan, công ty đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất các đơn hàng đã ký kết, đồng thời chủ động đàm phán với đối tác và mở rộng thị trường sang nhiều quốc gia nhằm duy trì đầu ra ổn định.

Nếu như với các DN lớn, dư địa cải thiện năng lực cạnh tranh đến từ đầu tư quy mô và thị trường, thì với DN vừa và nhỏ, bài toán lại nằm ở tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị. Tại Công ty TNHH Dịch vụ khoa học kỹ thuật Thanh Hóa, xã Hoằng Hóa, DN đã lựa chọn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một giải pháp quản trị thiết thực. Ông Lê Văn Quyền, giám đốc công ty, chia sẻ: "Với quy mô nhỏ, DN khó có thể tuyển đủ các vị trí chuyên môn như pháp lý, marketing, tài chính hay chăm sóc khách hàng. Thay vào đó, công ty đầu tư sử dụng các trợ lý ảo trả phí với chi phí chỉ nhỏ nhưng có thể đảm nhiệm nhiều chức năng khác nhau, từ tổng hợp dữ liệu, xây dựng nội dung truyền thông đến hỗ trợ phân tích hợp đồng, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành DN trong bối cảnh sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn".

Với năng lực thích ứng linh hoạt, năm 2025, nhiều ngành sản xuất của Thanh Hóa vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực. Ở lĩnh vực công nghiệp, nhiều ngành chủ lực ghi nhận mức tăng hai con số, trong đó: khai khoáng tăng 16,17%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 18,41%, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 3,55%. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sáng: thức ăn cho gia súc tăng 38,23%, quần áo may sẵn tăng trên 19%, sáp parafin tăng 48,3%, clinker xi măng tăng 35%, benzen tăng trên 31%, sắt thép tăng 25%, giấy bìa các loại tăng 27%... Kết quả này không chỉ phản ánh sự phục hồi và mở rộng sản xuất của DN, mà còn đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của tỉnh, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế trong giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, thực tế vẫn cho thấy nhiều DN đang phải đối mặt với không ít lực cản. Ông Mai Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại HHD, phường Hạc Thành, cho rằng khó khăn lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở thị trường suy giảm sau dịch, mà còn ở những “điểm nghẽn” về thể chế và chi phí đầu vào. “Các vướng mắc liên quan đến đất đai, vật liệu xây dựng, thủ tục hành chính vẫn đang làm tăng chi phí sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến sức cạnh tranh của DN. Khi chi phí đầu vào tăng nhưng biên lợi nhuận bị thu hẹp, DN rất khó tái đầu tư, mở rộng quy mô hay nâng cấp công nghệ", ông Dũng chia sẻ.

Nhiều DN kỳ vọng, với việc khẳng định vị thế của DN tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các quy trình sẽ được rút gọn, cơ chế điều hành linh hoạt hơn để DN thực sự được thụ hưởng cải cách. "Các cơ quan chức năng cần tăng cường hướng dẫn, đồng hành cụ thể, giúp DN dễ tiếp cận các chính sách hỗ trợ về vốn, thuế và xuất nhập khẩu. Một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng sẽ giúp DN yên tâm đầu tư dài hạn và phát triển bền vững”, ông Mai Tiến Dũng trao đổi thêm.

Từ năm 2026, Thanh Hóa tiếp tục duy trì các cuộc gặp gỡ, đối thoại DN định kỳ như một kênh quan trọng để lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, vai trò của các tổ chức đại diện DN được kỳ vọng phát huy rõ nét hơn. Theo đại diện Hiệp hội DN tỉnh, thời gian tới, hiệp hội sẽ tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa DN và cơ quan quản lý, đồng thời đẩy mạnh kết nối cung - cầu, thúc đẩy liên kết trong sản xuất, kinh doanh, nhất là ở các ngành vật liệu xây dựng và công nghiệp chế biến. Bên cạnh đó, hiệp hội sẽ tăng cường tập hợp, phản ánh kịp thời khó khăn của DN, thực hiện tốt vai trò phản biện chính sách, góp phần hoàn thiện cơ chế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. Việc hình thành các tổ chức hội DN cấp xã, phường cũng được kỳ vọng sẽ trở thành kênh phản biện và hỗ trợ thiết thực, giúp DN hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Tùng Lâm